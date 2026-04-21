Dhurandhar 2 Worldwide Collection: 'धुरंधर 2' की सुनामी में बहेगा 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड? फिल्म ने कर ली इतनी कमाई

Dhurandhar 2 Worldwide Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को सिनेमाघरों में एक महीने से ज्यादा समय हो गया है. ये फिल्म वर्ल्डवाइड जबरदस्त कलेक्शन कर रही है.

Ranveer Singh Worldwide Box Office Collection: बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) सिनेमाघरों में 19 मार्च में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने भारत में जबरदस्त कमाई करते हुए 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. ये फिल्म दुनिया के कई देशों में बंपर कमाई कर रही है. फिल्म वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में साउथ स्टार प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' (Baahubali 2) के करीब पहुंच गई है. रणवीर सिंह की फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स को देखकर पता चल रहा है कि ये फिल्म 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड तोड़ सकती है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'धुरंधर 2' ने कितनी कमाई कर ली है और प्रभास की फिल्म से कितना पीछे है.

फिल्म 'धुरंधर 2' ने कर लिया इतना वर्ल्डवाइड कलेक्शन

साउथ एक्टर प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' साल 2017 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई करते हुए दुनियाभर में 1788 करोड़ रुपये जोड़े थे. अब रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' प्रभास की फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के पास पहुंच गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 'धुरंधर 2' ने 33वें दिन तक दुनियाभर में 1758.96 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इससे पता चलता है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड तोड़ सकती है. हालांकि, ये तो आने वाला समय बताएगा कि ऐसा हो पाता है या नहीं. फिलहाल, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

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