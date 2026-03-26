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Dhurandhar 2 Worldwide Box office: 1000 करोड़ी होने से बस इतनी दूर है रणवीर सिंह की फिल्म, ये 5 रिकॉर्ड हुए धराशाही

Dhurandhar 2 Box office day 7 Worldwide: रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' इस समय दुनियाभर में खूब नोट छाप रही है. खबर है कि जल्द ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने वाली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 26, 2026 6:54 AM IST

Dhurandhar 2 Worldwide Box office: 1000 करोड़ी होने से बस इतनी दूर है रणवीर सिंह की फिल्म, ये 5 रिकॉर्ड हुए धराशाही
A still from Dhurandhar 2

Dhurandhar 2 Worldwide Box Office Collection: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है. इंडिया मे तो ये फिल्म कमाल दिखा ही रही है, साथ ही साथ 'धुरंधर द रिवेंज' ने वर्ल्डवाइड भी कमाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. इस फिल्म को खूब पसंद किया जा रहा है. यही वजह है जो 'धुरंधर द रिवेंज' एक हफ्ते में ही 1000 करोड़ कमाने के करीब पहुंच गई है. संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) और सारा अर्जुन की फिल्म के पेड प्रीव्यू शोज से 43 करोड़ रुपए कमाए थे. पहले दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने करीब 102 करोड़ रुपए छापे थे. दूसरे दिन इस फिल्म ने 80 करोड़ रुपए जमा किए हैं. तसरे दिन ये कमाई बढ़कर 113 करोड़ रुपए हो गई. चौथे दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 114.85 करोड़, पांचवें दिन 65.00 करोड़ रुपए, छठे दिन 56.60 करोड़ रुपए, सातवें दिन 47.70 करोड़ रुपए जमा कर लिए. वहीं अगर बात की जाए वर्ल्डवाइ़ड कलेक्शन की तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने अब तक 937 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. इसमें से 675 करोड़ रुपए का बिजनेस तो इस फिल्म ने इंडिया में ही किया है.

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फिल्म' धुरंधर 2' ने तोड़े ये रिकॉर्ड्स

कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' अब 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने से एक कदम दूर है. 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करते ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की नजर 2000 करोड़ के क्लब पर जा टिकेगी. बता दें कि इसी के साथ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बॉलीवुड री सबसे तेजी से 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्म बन गई है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने कांतारा, स्त्री 2, छावा, पुष्पा 2 जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है. ये फिल्में भी एक हफ्ते में 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने निकली थीं. इतना ही नहीं फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने तो साउथ-सुपरस्टार रजनीकांत को भी पछाड़ डाला है.

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फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर उठ रही है ये मांग

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. यही वजह है जो लोग अब फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के टिकट सस्ता करे की मांग कर रहे हैं. फैंस चाहते हैं कि हर कोई किफायती दामों में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को सिनेमाघरों में देख सके. वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त ने कुछ समय पहले ही तेलांगना के सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ मुलाकात की है. सोशल मीडिया पर खुद संजय दत्त ने तस्वीर शेयर करके इस बात की जानकारी दी थी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Arjun Rampal Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt