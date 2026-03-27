Dhurandhar 2 Worldwide Box office: बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म ने मचाया तांडव, दुनियाभर में छापे इतने नोट

Dhurandhar 2 Box office day 8 Worldwide: रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने वर्ल्डवाइड खूब कमाई की है. ये फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है. चलिए जानते हैं कि फिल्म की टोटल कितन कमाई हुई है.

Dhurandhar 2 Worldwide Box Office Collection: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) नोट छापने की मशीन बन चुकी है. सारा अर्जुन (Sara Arjun), आर माधवन (R Madhwan), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की इस फिल्म ने लोगों का दिल जीत लिया है. इंडिया में तो ये फिल्म धुंआधार कमाई कर ही रही है, वर्ल्डवाइड भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने बवाल काट दिया है. 7 दिनों में ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' 1000 क्लब में शामिल हो गई. आठवें दिन भी कमाई का ये सिलसिला जारी है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' सबसे तेज 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली फिल्म बन चुकी है. इस फिल्म ने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को भी पछाड़ दिया है. इसी केसाथ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का ग्लोबल ग्रॉस 1067.24 करोड़ रुपए हो चुका है. ये आंकड़ा पार करते ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई है.

इंडिया में क्या है फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का हाल?

वहीं बात की जाए इंडिया की तो अपने देश में भी फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. पेड प्रीव्यू शोज में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 43 करोड़ रुपए कमाए थे. जिसके बाद रिलीज के पहले दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने करीब 102 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 80 करोड़ रुपए, तीसरे दिन 113 करोड़ रुपए, चौथे दिन 114.85 करोड़, पांचवें दिन 65.00 करोड़ रुपए छापे. वहीं रणवीर सिंह की फिल्म ने छठे दिन 56.60 करोड़ रुपए, सातवें दिन 47.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा किया था. आठवें दिन रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने 49.70 करोड़ रुपए कूट डाले हैं.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में पुलिस ने भी दिखाई दिलचस्पी

रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में तो देश की पुलिस भी दिलचस्पी दिखा रही है. हाल ही में खबर आई कि 'धुरंधर-2' को देखने के लिए मेरठ के SSP अविनाश पांडे समेत 498 दारोगा सिनेमाघरों में पहुंचे हैं. इस दौरान पुलिस ने बताया कि उनको फिल्म से बहुत कुछ सीखने को मिला. हर कोई आदित्य धर के काम की तारीफ कर रहा है. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का क्रेज सबके सिर पर चढ़कर बोल रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई की रफ्तार में फिलहाल तो कोई कमाई नहीं आने वाली है. नवमी के मौके पर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने जमकर कमाई की है. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी रिलीज भी नहीं है. कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को रोकने वाला यहां कोई नहीं है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more