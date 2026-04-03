Dhurandhar 2 Worldwide Collection: दुनियाभर में 1500 करोड़ी हुई 'धुरंधर 2', मेकर्स ने कहा- 'ये नए हिंदुस्तान की दहाड़ है'

डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) की मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) सिनेमाघरों में लगी है और बॉक्स ऑफिस पर दो सप्ताह पूरे कर लिए है. फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है और मेकर्स ने जबरदस्त कमाई कर ली है. फिल्म 'धुरंधर 2' ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनियाभर के तमाम देशों में छाई हुई है. मेकर्स ने फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1500 करोड़ रुपये की कमाई करने पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसके साथ बताया है कि ये नए हिंदुस्तान की दहाड़ है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' ने दुनियाभर में अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है.
फिल्म 'धुरंधर 2' ने दो सप्ताह में की रिकॉर्ड कमाई
फिल्म 'धुरंधर 2' भारत में तो नोट छाप रही है. वहीं, दूसरे देशों में बंपर कलेक्शन कर रही है. फिल्म भारत में जल्द ही 1000 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन करने वाली है. इसी बीच मेकर्स ने फिल्म के वर्ल्डवाइड 1500 करोड़ी होने की जानकारी दी है. जियो स्टूडियो ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है और फिल्म 'धुरंधर 2' के आकंड़ों को शेयर किया है. इसमें बताया है कि फिल्म ने दो सप्ताह में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1501 करोड़ रुपये ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने भारत में 1134 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन और ओवरसीज 367 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. इसके साथ ही बताया है कि फिल्म 'धुरंधर 2' की भारत में 961 करोड़ रुपये की नेट कमाई हो चुकी है. जियो स्टूडियो ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा है, 'दुनिया भर में गूंज रही है नए हिंदुस्तान की दहाड़.' मेकर्स की इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं.
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फिल्म 'धुरंधर' ने भी की थी जबरदस्त कमाई
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज के दो सप्ताह भी जमकर कमाई कर रही है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म की कहानी लोगों को कितना पसंद आ रही है. बताते चलें कि आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 में 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने भारत में करीब 900 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. इस फिल्म के लास्ट में दूसरे पार्ट की जानकारी दी गई, जिससे लोग हद से ज्यादा उत्साहित हो गए थे. फिल्म 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट 19 मार्च को बड़े पर्दे आया तो लोग सिनेमाघरों में उमड़ पड़े. इसके बाद फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई सबके सामने है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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