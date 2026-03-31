Dhurandhar 2 Worldwide Collection: दुनियाभर में नोट छाप रही 'धुरंधर 2', जानें किन 3 मूवीज से पीछे हैं रणवीर सिंह

Ranveer Singh Film Box Office Report: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' भारत के साथ दुनिया के अन्य देशों के बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. इस फिल्म ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

Dhurandhar 2 Worldwide Box Office Collection: बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) बॉक्स ऑफिस पर कमाल पर कमाल कर रही है. फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़कर खुद को नंबर 1 बनाया है. फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई ना सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी हो रही है. इस तरह से विदेशों में भी रणवीर सिंह का खूब जलवा चल रहा है. इस फिल्म ने भारत में 12वें दिन तक 870 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'धुरंधर 2 दुनियाभर में कर ली इतनी कमाई

फिल्म 'धुरंधर 2' की जबरदस्त कमाई बता रही है कि इस देखने के लिए लोग कितना ज्यादा क्रेजी हैं. दिलचस्प बात ये है कि रणवीर सिंह की फिल्म को देखने का उत्साह ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी है. इस का सबूत फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन से मिल रहा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'धुरंधर 2' ने 12वें दिन तक भारत में 1042.23 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. वहीं, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 12वें दिन तक 350 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हो गया है. इस तरह से फिल्म ने रिलीज के बाद 12वें दिन तक 1392.23 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. ये फिल्म जल्द ही 1400 करोड़ रुपये के करीब पहंच गई है. जबकि इस फिल्म को गल्फ देशों में बैन कर दिया है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' अब सिर्फ फिल्म 'दंगल' (2070), फिल्म 'बाहुबली 2' (1788) और फिल्म 'पुष्पा 2' (1724) से पीछे है.

फिल्म 'धुरंधर 2' 13वें दिन कर रही है बंपर कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के 13वें दिन के 1 बजे तक की कमाई की बात करें तो 7.36 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. इसके साथ की फिल्म के कलेक्शन का आंकड़ा 879.53 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. ये फिल्म अपनी रिलीज के दो सप्ताह में 900 करोड़ रुपये की कमाई आसानी से कर लेगी. बताते चलें कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर काफी विवाद भी हुआ है. दरअसल, कई लोगों ने इसे प्रोपगेंडा फिल्म बताया था. फिलहाल, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और जबरदस्त कमाई कर रही है. इससे पता चलता है कि फिल्म पर विवाद का कोई असर नहीं पड़ा है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने कई मूवीज के रिकॉर्ड़ भी तोड़े हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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