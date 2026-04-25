Dhurandhar 2 Worldwide Collection: सुपरस्टार रणवीर सिंह का बॉक्स ऑफिस पर राज, 37वें दिन भी नहीं थमी फिल्म की रफ्तार

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. रिलीज के 37वें दिन भी फिल्म ने सुनामी ला दी है. 'दंगल' के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे सफल भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रच रही है.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' अब एक फिल्म नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा तूफान बन चुकी है, जिससे टकराने की हिम्मत बड़े-बड़े मेकर्स भी नहीं कर पा रहे हैं. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने सिनेमाघरों में अपने 37 दिन पूरे कर लिए हैं, लेकिन इसका क्रेज कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है.

37वें दिन की कमाई

आमतौर पर फिल्में रिलीज के पांचवें या छठे हफ्ते तक आते-आते दम तोड़ देती हैं, लेकिन 'धुरंधर 2' की कहानी बिल्कुल अलग है. गुरुवार को फिल्म ने करीब 2 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, लेकिन शुक्रवार यानी 37वें दिन फिल्म ने एक बार फिर लंबी छलांग लगाई और 6 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर सबको हैरान कर दिया. खास बात यह है कि इस फिल्म ने नई रिलीज हुई फिल्म 'भूत बंगला' को भी कड़ी टक्कर दी, जिसने उसी दिन 5.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया.

मेकर्स में 'धुरंधर' का खौफ

रणवीर सिंह की इस फिल्म का जलवा ऐसा है कि कई बड़ी फिल्मों ने इसके खौफ से अपनी रिलीज डेट ही बदल दी. पहले 'भूत बंगला' ने फिल्म की डेट बदली और अब खबर है कि सनी देओल की मच-अवेटेड फिल्म 'गबरू' को भी आगे बढ़ा दिया गया है. आपको बता दें कि यह फिल्म 8 मई को आने वाली थी. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक 'धुरंधर 2' का क्रेज कम नहीं होता, कोई भी फिल्म इसके सामने टिक नहीं पाएगी.

वर्ल्डवाइड कलेक्शन का रिकॉर्ड

बॉलीवुड हंगामा की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन अब 1818.41 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. आमिर खान की 'दंगल' के बाद यह अब दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बन गई है. भारतीय बाजार में तो 'धुरंधर 2' ने कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. यह भारत की 'ऑल-टाइम नंबर 1' हिंदी फिल्म बन चुकी है.

फिल्म की टोटल कमाई

इंडिया नेट कलेक्शन: 1084.45 करोड़ रुपये

इंडिया ग्रॉस कलेक्शन: 1347.14 करोड़ रुपये

ओवरसीज (विदेश) कलेक्शन: 471.27 करोड़ रुपये

सात समंदर पार 'धुरंधर' का जलवा

दिलचस्प बात यह है कि गल्फ कंट्रीज में बैन होने के बावजूद फिल्म ने विदेश में परचम लहरा रही है. यह पहली ऐसी भारतीय फिल्म है जो एक साथ 6 देशों यूके, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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