ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Dhurandhar Box office Collection Day 11: दूसरे सोमवार को रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का बजा डंक...

Dhurandhar Box office Collection Day 11: दूसरे सोमवार को रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का बजा डंका, 400 करोड़ से इतनी दूर है फिल्म

Dhurandhar Box office Collection: सिनेमाघरों में इन दिनों धुरंधर का जलवा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमा रही है. इस फिल्म ने कमाई के मामले में इस समय रिलीज हुई सभी फिल्मों को पीछे कर दिया है. महज 11 दिनों में ही यह फिल्म 400 करोड़ के बेहद करीब पहुंच गई है.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 16, 2025 10:23 AM IST

Dhurandhar Box office Collection Day 11: दूसरे सोमवार को रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का बजा डंका, 400 करोड़ से इतनी दूर है फिल्म

रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. अपनी रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे सोमवार को भी फिल्म ने जबरदस्त कलेक्शन किया है. वहीं दर्शकों के बीच इसका क्रेज अभी भी बरकरार है और यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है. यह फिल्म अब तेजी से 400 करोड़ रुपये के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है. फिल्मों के लिए वीकडे का कलेक्शन बहुत खास होता है. जहां ज्यादातर फिल्में दूसरे सोमवार को सिनेमाघरों से गिर जाती हैं, वहीं 'धुरंधर' ने अपनी पकड़ बनाए रखी है. इस फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों में पीछे छोड़ दिया है. वहीं फिल्म लगातार शानदार कमाई भी कर रही है.

400 करोड़ी क्लब से कितनी दूर है फिल्म

'धुरंधर' ने रिलीज के दूसरे वीकेंड में (शुक्रवार से रविवार) तूफानी कमाई करते हुए 359 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. 11वें दिन यानी दूसरे सोमवार को फिल्म ने 29 करोड़ से अधिक का नेट कलेक्शन किया है. इस कलेक्शन के साथ, 'धुरंधर' का भारत में अब तक का कुल नेट कलेक्शन 379.75 करोड़ के करीब पहुंच गया है. इस तरह से ये फिल्म रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई है. जिस रफ्तार से 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर आगे बढ़ रही है, उससे यह तय है कि यह जल्द ही 400 करोड़ी हो जाएगी. ये फिल्म 400 करोड़ होने में सिर्फ 20 करोड़ की कम है.

TRENDING NOW

फिल्म ने अब तक कितनी की कमाई

Sacnilk के अनुसार, इस फिल्म ने शानदार ओपनिंग करते हुए पहले ही दिन 28.60 करोड़ की कमाई की थी. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 33.10 करोड़ की कमाई की. तीसरे दिन फिल्म ने 44.80 करोड़ की कमाई की. इस तरह से महज 3 दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. फिल्म ने चौथे दिन 24.30 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने पांचवे दिन 28.60 का कलेक्शन किया. इस फिल्म ने बुधवार को 29.20 करोड़ की कमाई की और सातवें दिन फिल्म ने 21.00 करोड़ की कमाई की. इस तरह से फिल्म ने 7 दिनों में 209.60 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने दूसरे शुक्रवार को 32.5 करोड़ की कमाई की. वहीं दूसरे शनिवार को फिल्म ने 53 करोड़ की कमाई की. इसी तरह शानदार कमाई करते हुए इस फिल्म ने दूसरे संडे को 59 करोड़ की कमाई की है. और 11वें दिन इस फिल्म ने 29 करोड़ की कमाई की. इस तरह से फिल्म ने 11 दिन में 380 करोड़ की कमाई की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Akshaye Khanna Dhurandhar Dhurandhar Box Office Collection Ranveer Singh