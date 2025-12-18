ENG हिन्दी
Dhurandhar Box Office Collection Day 13: दर्शकों में बढ़ता जा रहा है 'धुरंधर' का क्रेज, 13वें दिन फिल्म ने की इतनी कमाई

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर इन दिनों सिनेमाघरों में जबरदस्त तहलका मचा रही है. इस फिल्म ने महज 13 दिनों में जबरदस्त कमाई की है. वहीं समय के साथ इस फिल्म का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 18, 2025 10:50 AM IST

बॉक्स ऑफिस पर इस समय सिर्फ एक ही नाम की गूंज रहा है 'धुरंधर'. रणबीर सिंह की इस एक्शन-पैक्ड फिल्म ने अपनी कमाई से हर किसी को हैरान कर दिया है. फिल्म ने अपनी रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार भी पकड़ बनाए रखी है. अक्सर दूसरे हफ्ते के वर्किंग दिनों में बड़ी फिल्मों का दम फूलने लगता है, लेकिन 'धुरंधर' हर दिन नए रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है. फिल्म ने महज 13 दिनों के भीतर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 437.25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इस समय बॉक्स ऑफिस पर कई शानदार फिल्में भी रिलीज हुई हैं, लेकिन धुरंधर की आंधी ने सबको पीछे छोड़ दिया. इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग, एक्शन और देश भक्ति की कहानी है, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहें हैं. फिल्म शुरुआती दिनों से लेकर 13वें दिन तक बहुत जबरदस्त कमाई की है.

फिल्म ने 13 दिनों में कितनी की कमाई

'धुरंधर' फिल्म को लेकर लोगों में पहले ही क्रेज था. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में भी करोड़ों की कमाई की थी. इस फिल्म ने शानदार ओपनिंग करते हुए पहले ही दिन 28.60 करोड़ की कमाई की थी. वहीं पहले शनिवार को भी फिल्म ने 33.10 करोड़ की कमाई की. तीसरे दिन फिल्म ने 44.80 करोड़ की कमाई की. इस तरह से महज 3 दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. फिल्म ने मंडे टेस्ट यानी चौथे दिन 24.30 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने पांचवे दिन 28.60 का कलेक्शन किया. इस फिल्म ने बुधवार को 29.20 करोड़ की कमाई की और सातवें दिन फिल्म ने 21.00 करोड़ की कमाई की. इस तरह से फिल्म ने 7 दिनों में 209.60 करोड़ की कमाई की. इस फिल्म ने दूसरे शुक्रवार को 32.5 करोड़ की कमाई की. वहीं दूसरे शनिवार को फिल्म ने 53 करोड़ की कमाई की. इसी तरह शानदार कमाई करते हुए इस फिल्म ने दूसरे संडे को 59 करोड़ की कमाई की है. जिसके बाद इस फिल्म की टोटल कमाई 351.75 करोड़ हो गई है.

फिल्म का बढ़ रहा है क्रेज

वहीं दूसरे सोमवार और मंगलवार को इस फिल्म ने लगभग 30-30 करोड़ की कमाई की. जबकि दूसरे बुधवार यानी 13वें दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ की कमाई की. जिसके साथ ही इस फिल्म ने महज 13 दिनों में 437 करोड़ की कमाई कर ली है. जो किसी भी फिल्म ने लिए बहुत ज्यादा है. इस फिल्म की सफलता का क्रेडिट रणबीर सिंह की दमदार एक्टिंग और उनके इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन को जा रहा है. उनके साथ-साथ सपोर्टिंग कास्ट ने भी फिल्म की चमक को फीका नहीं पड़ने दिया. वहीं अक्षय खन्ना ने इस फिल्म में रहमान डकैत के किरदार को अमर बना दिया है. इस फिल्म को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहें हैं. वहीं फिल्म जल्द ही 500 करोड़ी क्लब में भी शामिल होने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

