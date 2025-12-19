ENG हिन्दी
Dhurandhar Box Office Collection Day 14: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का जलवा बरकरार, 14वें दिन इतनी हुई कमाई

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर तहलका मचा रही है. इस फिल्म ने महज 14 दिनों में जबरदस्त कमाई कर के सबको हैरान कर दिया है. आइए जानते हैं इस फिल्म ने 14वें दिन कितनी कमाई की.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 19, 2025 11:14 AM IST

रणवीर सिंह स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. ओपनिंग दिन के साथ ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. रिलीज के 14वें दिन भी फिल्म ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है और कई नए रिकॉर्ड भी बनाए. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम किया है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी अपनी परचम लहराया है. इस फिल्म को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग बेहद पसंद कर रहें हैं. इस फिल्म की कहानी बेहद दिलचस्प और शानदार है. यह फिल्म एक मिनट के लिए आपको बोर नहीं होने देगी. वहीं फिल्म जल्द ही 500 करोड़ के आंकड़े के तरफ भी बढ़ रही है. उम्मीद है कि ये फिल्म जल्द ही कमाई का एक नया रिकॉर्ड बनाएगी.

रणवीर के करियर की हिट फिल्म

सैकनिल्क (Sacnilk) की रिपोर्ट के अनुसार, 'धुरंधर' ने अपने दूसरे गुरुवार यानी 14वें दिन लगभग 23 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन किया. इसी के साथ भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब 480.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. हालांकि वर्किंग डे होने के कारण कमाई में हल्की गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी शाम और रात के शो में शानदार रही है, इस फिल्म के लिए लोगों जबरदस्त क्रेज है. फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि इसका विदेशी बॉक्स ऑफिस का प्रदर्शन है. इसी के साथ यह रणवीर सिंह के करियर की सबसे सफल फिल्म बन गई है, जिसने उनके पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है.

फिल्म ने 14 दिनों में की इतनी कमाई

'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कई पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को चैलेंज भी किया है. वहीं इन दिनों सिनेमाघरों में लगने वाले सभी फिल्मों को धूल चटा दी है. यह रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर की पहली फिल्म है, जिसने इतनी जल्दी बेहतरीन कमाई की है. इस तरह से फिल्म ने 7 दिनों में 209.60 करोड़ की कमाई की. वहीं इस फिल्म ने दूसरे शुक्रवार को 34.70 करोड़ की कमाई की. दूसरे शनिवार को फिल्म ने 53.70 करोड़ की कमाई की. इसी तरह शानदार कमाई करते हुए इस फिल्म ने दूसरे संडे को 58.20 करोड़ की कमाई की है. वहीं इस फिल्म ने दूसरे सोमवार को 31.80 करोड़ की कमाई की है. मंगलवार को इस फिल्म ने 32.10 करोड़ की कमाई की. बुधवार और गुरुवार को इस फिल्म ने 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. इस तरह से इस फिल्म ने महज 14 दिन में 479.50 करोड़ की कमाई की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

