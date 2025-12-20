Dhurandhar Collection: 'धुरंधर' का कुछ नहीं बिगाड़ पाई 'अवतार 3', रणवीर सिंह की फिल्म हुई 500 करोड़ी

Dhurandhar Collection Day 15: फिल्म 'धुरंधर' को बड़े पर्दे पर आए 15 दिन हो चुके हैं. फिल्म ने 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. हॉलीवुड फिल्म 'अवतार 3' रिलीज होने के बाद भी रणवीर सिंह की फिल्म पर कोई फर्क नहीं पड़ा है.

रणवीर सिंह समेत कई स्टार्स की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) को सिनेमाघरों में 15 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म की जबरदस्त कमाई से मेकर्स लगातार मालामाल हो रहे हैं. बीते शुक्रवार को बड़े पर्दे पर आई हॉलीवुड फिल्म 'अवतारः फायर एंड ऐश' (Avatar Fish And Fire) भी फिल्म 'धुरंधर' का कुछ बिगाड़ नहीं पाई. यहां तक कि रणवीर सिंह की 15वें दिन की कमाई हॉलीवुड फिल्म की ओपनिंग डे कलेक्शन से ज्यादा है. इस तरह से कह सकते हैं कि फिल्म 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम है. फिल्म ने 500 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'धुरंधर' ने 15वें दिन कितना कलेक्शन किया है.

फिल्म 'धुरंधर' के फीकी पड़ी 'अवतार 3'

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में आई थी और बॉक्स ऑफिस पर आधे महीने से कब्जा किए हुए है. फिल्म ने 15वें दिन जबरदस्त कमाई की है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने शुक्रवार को 23.70 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से फिल्म ने 503.20 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म ने उस समय से जबरदस्त कमाई की है जब फिल्ममेकर जेम्स कैमरून की हॉलीवुड फिल्म 'अवतारः फायर एंड ऐश' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, 19 दिसंबर को बड़े पर्दे पर आई इस हॉलीवुड फिल्म ने ओपनिंग डे पर 20 करोड़ रुपये की कमाई की है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म 'अवतारः फायर एंड ऐश' का फिल्म 'धुरंधर' पर कोई फर्क नहीं पड़ा है बल्कि वह रणवीर सिंह की फिल्म से पिछड़ गई है.

TRENDING NOW

500 NOT OUT... 'DHURANDHAR' MARCHES TOWARDS ₹ 600 CR... #Dhurandhar makes a majestic entry into the ₹ 500 cr club on Day 15 [third Friday]... And that's not all – the film has set yet another ALL-TIME RECORD on its *third Friday*... Read on... An unstoppable force, #Dhurandhar… pic.twitter.com/n2U4TnoHTn — taran adarsh (@taran_adarsh) December 20, 2025

फिल्म 'धुरंधर' रोजाना कर रही है 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई

फिल्म 'धुरंधर' के रिलीज होने के बाद से ही इसका क्रेज लगातार बना हुआ है. इस फिल्म को देखने के लिए लोग सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर' ने अभी तक हर दिन 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है बल्कि दो बार फिल्म के कलेक्शन का आंकड़ा 50 करोड़ रुपये भी पहुंचा है. फिल्म 'धुरंधर' ने पहले सप्ताह में 218 करोड़ रुपये तो दूसरे सप्ताह में 261.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. वहीं, इस फिल्म वर्ल्डवाइड 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. इस फिल्म की कहानी पाकिस्तान में कराची के ल्यारी शहर में गैंगवॉर पर बेस्ड है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more