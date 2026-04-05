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Dhurandhar Box Office Collection Day 17: तीसरे शनिवार को फिर चला रणवीर सिंह का जादू, 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर

'धुरंधर 2' ने 17वें दिन शनिवार को घरेलू बाजार में शानदार कमाई की है. फिल्म ने घरेलू बाॅक्स ऑफिस पर 959 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1523 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए जानते हैं फिल्म की टोटल कमाई… 

By: Shreya Pandey  |  Published: April 5, 2026 6:29 AM IST

Dhurandhar Box Office Collection Day 17: तीसरे शनिवार को फिर चला रणवीर सिंह का जादू, 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर
Dhurandhar 2

19 मार्च 2026 को रिलीज हुई 'धुरंधर: द रिवेंज' ने पहले ही दिन 102 करोड़ की शानदार ओपनिंग की. अब यह फिल्म अपने तीसरे हफ्ते के पायदान पर खड़ी है, लेकिन इसकी रफ्तार किसी नई रिलीज फिल्म जैसी ही नजर आ रही है. रणवीर सिंह की जासूसी थ्रिलर 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा तूफान बन चुकी है, जिसके सामने रिकॉर्ड्स छोटे पड़ रहे हैं. 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म ने अपने तीसरे शनिवार को एक बार फिर शानदार कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश की है, तीसरे शनिवार को उसने ट्रेड एनालिस्ट्स को भी हैरान कर दिया है.

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शनिवार का घरेलू कलेक्शन

सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने 17वें दिन यानी तीसरे शनिवार को 21.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. यह आंकड़ा पिछले कुछ दिनों के मुकाबले जबरदस्त उछाल दिखाता है. इस शानदार कमाई के साथ भारत में फिल्म का नेट टोटल कलेक्शन 959.37 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वहीं, अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो यह 1148.58 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है.

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ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का डंका

दुनियाभर के सिनेमाघरों में इस स्पाय-थ्रिलर का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म ने अब तक 1523.58 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. सबसे बड़ी बात यह है कि 17 अप्रैल को अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' के रिलीज होने तक फिल्म के सामने कोई चुनौती नहीं है. अगले दो हफ्तों तक 'धुरंधर 2' के पास बिना किसी बड़ी चुनौती के अपनी कमाई बढ़ाने का शानदार मौका है. अब इंडस्ट्री में चर्चा तेज है कि क्या यह फिल्म आमिर खान की 'दंगल' का रिकाॅर्ड तोड़ पाएगी.

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क्या है फिल्म की कहानी?

आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 'जसकीरत सिंह रंगी' (रणवीर सिंह) के सफर को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाती है. जसकीरत कराची के अंडरवर्ल्ड में 'हमजा अली मजारी' बनकर घुस जाता है. उसका लक्ष्य सिर्फ अंडरवर्ल्ड पर राज करना नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क और उसकी फंडिंग की कमर तोड़ना है.

मजबूत स्टार कास्ट का कमाल

इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन जैसे दिग्गजों नजर आएं. सारा अर्जुन, राकेश बेदी और मानव गोहिल जैसे कलाकारों ने भी फिल्म की गंभीरता और इमोशन्स को बखूबी पर्दे पर उतारा है. 1000 करोड़ के घरेलू क्लब में शामिल होने से यह फिल्म अब बस चंद कदम दूर है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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