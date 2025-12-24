Dhurandhar Box Office Collection Day 19: बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही धुरंधर, 19वें दिन इतनी हुई कमाई...

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर ने रिलीज होते ही जबरदस्त धमाल की है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की है, जिसके आंकड़ों ने लोगों को हैरान कर दिया है. आइए जानते हैं इस फिल्म ने 19 दिन में कितनी कमाई की है.

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों 'धुरंधर' जबरदस्त धमाल मचा रही है. आदित्य धर के निर्देशन और रणवीर सिंह के दमदार एक्टिंग से सजी इस स्पाई-थ्रिलर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है. फिल्म को रिलीज हुए 19 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसकी कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. आमतौर पर, रिलीज के तीसरे सप्ताह में फिल्मों का कलेक्शन बहुत हद तक गिर जाता है, लेकिन 'धुरंधर' ने इस ट्रेंड को तोड़ दिया है. इस फिल्म को मिल रही बेहतरीन वर्ड-ऑफ-माउथ और रणवीर सिंह के एक्शन अवतार को देखने के लिए दर्शक भर भरकर सिनेमाघरों में आ रहें हैं. वहीं इस फिल्म में हीरो से ज्यादा लोग इसके विलेन रहमान डकैत को देखने आ रहें हैं. इस फिल्म के गाने भी लोगों को बेहद पसंद आ रहें हैं. 'धुरंधर' ने अपने तीसरे वीकेंड में भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है. इसने सभी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए बहुत शानदार कमाई की है.

19वें दिन फिल्म ने की इतनी कमाई

रिलीज के 19वें दिन, यानी अपने तीसरे मंगलवार को फिल्म ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया. Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने 19वें दिन लगभग ₹17.25 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया है. हैरान करने वाली बात यह है कि तीसरे सोमवार को फिल्म ने 16 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे मंगलवार की कमाई में उछाल देखा गया है, जो किसी भी फिल्म के लिए तीसरे हफ्ते में बहुत बड़ी उपलब्धि है. इस कमाई के साथ ही फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन लगभग 589.50 करोड़ पहुंच गया है. जल्द ही ये फिल्म 600 करोड़ी क्लब में एंट्री लेने वाली है. इस फिल्म ने शाह रुख खान की 'जवान' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म की इस जबरदस्त सफलता के पीछे रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर. माधवन और अक्षय खन्ना जैसे दिग्गज कलाकारों की शानदार एक्टिंग है. आदित्य धर का सस्पेंस से भरा निर्देशन दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखता है.

TRENDING NOW

धुरंधर की जबरदस्त कमाई

धुरंधर फिल्म ने विक्की कौशल की 'छावा' और ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पछाड़ते हुए इस साल की नंबर 1 फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है. फिल्म ने रणबीर कपूर की 'एनिमल' और सनी देओल की 'गदर 2' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के घरेलू नेट कलेक्शन को भी पार कर लिया है. सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी 'धुरंधर' का जलवा बरकरार है. फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 905 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि जिस तरह से फिल्म प्रदर्शन कर रही है, यह बहुत जल्द 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली रणवीर सिंह की पहली फिल्म बन सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more