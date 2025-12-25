ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Dhurandhar Box Office Collection: रिलीज के 20वें दिन भी 'धुरंधर' का दिखा क्रेज, सिनेमाघरों...

Dhurandhar Box Office Collection: रिलीज के 20वें दिन भी 'धुरंधर' का दिखा क्रेज, सिनेमाघरों में जमकर बरसे नोट

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' लगातार तबाही मचा रही है. इस फिल्म को देखने के लिए लोग भर भरकर सिनेमाघरों में पहुंच रहें हैं. ये फिल्म अपने तीसरे हफ्ते भी बहुत शानदार कमाई कर रही है.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 25, 2025 6:08 AM IST

Dhurandhar Box Office Collection: रिलीज के 20वें दिन भी 'धुरंधर' का दिखा क्रेज, सिनेमाघरों में जमकर बरसे नोट

बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह और आदित्य धर की जोड़ी का जादू सातवें आसमान पर है. फिल्म 'धुरंधर' ने अपनी रिलीज के 20वें दिन भी यह साबित कर दिया है कि इसे रोकना नामुमकिन है. तीसरे हफ्ते के बीच में होने के बावजूद, फिल्म का क्रेज कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है. रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे बुधवार को 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत बनाए रखी है. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने बुधवार को लगभग 17.75 करोड़ का बिजनेस किया है. यह आंकड़ा किसी भी फिल्म के लिए तीसरे हफ्ते के लिए बहुत ज्यादा है. इस कमाई के साथ ही फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन अब 607 करोड़ के पार पहुंच गया है. ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना है कि फिल्म जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, वह बहुत जल्द ही नए रिकॉर्ड बनाएगी.

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का क्रेज

'धुरंधर' बॉलीवुड इतिहास की उन गिनी-चुनी फिल्मों में शामिल हो गई है, जिसने तीसरे हफ्ते के हर दिन 15 करोड़ से अधिक की कमाई की है. यह फिल्म रणवीर सिंह के करियर की अब तक की सबसे सफल और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. वहीं दुनिया भर के सिनेमाघरों को मिलाकर फिल्म ने अब तक 925 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. अब सबकी नजरें 1000 करोड़ के क्लब पर टिकी हैं. सच्ची कहानी पर आधारित इक फिल्मों की कहानी लोगों को हद से ज्यादा पसंद आ रही है. 'उरी' फेम आदित्य धर ने एक ऐसी स्पाई-थ्रिलर पेश की है, जो हॉलीवुड लेवल की लगती है.

TRENDING NOW

फिल्म ने टोटल कितनी की कमाई

चुलबुले किरदारों के बाद रणवीर सिंह को एक गंभीर और धाकड़ एजेंट के रूप में देखा गया. हालांकि 'अवतार 3' सिनेमाघरों में चल रही है, लेकिन देसी दर्शकों के बीच 'धुरंधर' की का क्रेज ज्यादा है, जिस वजह से अवतार को उतनी स्क्रीन टाइमिंग नहीं मिल रहा. इस तरह से फिल्म ने 7 दिनों में 209.60 करोड़ की कमाई की. इस फिल्म ने दूसरे शुक्रवार को 32.5 करोड़ की कमाई की. वहीं दूसरे शनिवार को फिल्म ने 53 करोड़ की कमाई की. इसी तरह शानदार कमाई करते हुए इस फिल्म ने दूसरे संडे को 59 करोड़ की कमाई की है. जिसके बाद इस फिल्म की टोटल कमाई 351.75 करोड़ हो गई है. वहीं दूसरे वीक डे में इस फिल्म ने 435 करोड़ की कमाई कर ली. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Dhurandhar Dhurandhar Box Office Collection Dhurandhar Box Office Collection Day 20