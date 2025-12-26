Dhurandhar Box Office Collection Day 21: सिनेमाघरों में तबाही मचा रही 'धुरंधर', 21वें दिन बॉक्स ऑफिस पर छापे करारे नोट

ENG हिन्दी
  Dhurandhar Box Office Collection Day 21: सिनेमाघरों में तबाही मचा रही 'धुरंधर', 21वें दिन...

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को रिलीज हुए 21 दिन हो गए हैं, इन दिनों में फिल्म ने जमकर नोट छापे हैं और जबरदस्त कमाई की है. इसी के साथ अब ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन चुकी है.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 26, 2025 6:46 AM IST

सिनेमाघरों में अपनी धाक जमाने वाली फिल्म 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म ने अपनी रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी जो रफ्तार पकड़ी है, उसने मेकर्स को मालामाल कर दिया है. 21वें दिन के शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने की मशीन लगा दी है. आमतौर पर कोई भी फिल्म दूसरे हफ्ते के बाद सुस्त पड़ने लगती है, लेकिन 'धुरंधर' के साथ मामला बिल्कुल उल्टा है. फिल्म ने 21वें दिन यानी अपने तीसरे गुरुवार को भी करारे नोट छापे हैं. वर्किंग डे होने के बावजूद सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ देखी गई. Sacnilk के रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने 21वें दिन करीब 26 करोड़ का कलेक्शन किया है.

फिल्म ने कितनी की कमाई?

फिल्म की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई जगहों पर अभी भी 'हाउसफुल' के बोर्ड नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर जो बज बना हुआ है, उसका पूरा फायदा इसे मिल रहा है. 'धुरंधर' न केवल सिंगल स्क्रीन पर बल्कि मल्टीप्लेक्स में भी तबाही मचा रही है. फिल्म के एक्शन सीन्स, दमदार डायलॉग्स और रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस ने दर्शकों को कुर्सियों से बांध कर रखा है. 21 दिनों की कुल कमाई पर नजर डालें तो 'धुरंधर' अब एक ऐसे क्लब में शामिल हो गई है, जहां पहुंचना हर फिल्म का सपना होता है. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कुल 633 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में यह 600 करोड़ की ओर तेजी से बढ़ रही है. फिल्म ने बड़े बजट की दूसरी फिल्मों को जबरदस्त टक्कर दी है.

क्यों नहीं कम हो रहा फिल्म का क्रेज?

इस फिल्म देखने के बाद लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई, जिसका सीधा फायदा 'धुरंधर' को मिला है. फिल्म का क्रेज ऐसा है कि कई लोग इसे दूसरी और तीसरी बार देखने थिएटर पहुंच रहे हैं. धुरंधर फिल्म ने विक्की कौशल की 'छावा' और ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. वहीं इस साल की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है. फिल्म ने रणबीर कपूर की 'एनिमल' और सनी देओल की 'गदर 2' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के घरेलू नेट कलेक्शन को भी पार कर लिया है. सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी 'धुरंधर' का जलवा बरकरार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

