Dhurandhar Box Office Collection Day 26: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 26वें दिन भी मचाई धूम, जानें अब तक कितनी हुई कमाई

Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का क्रेज लोगों के दिमाग से नहीं उतर रहा है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तहलका मचाया है. इस फिल्म ने हॉलीवुड फिल्म को भी पीछे रहने पर मजबूर कर दिया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 31, 2025 12:38 PM IST

Dhurandhar Box Office Collection Day 26: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 26वें दिन भी मचाई धूम, जानें अब तक कितनी हुई कमाई

Dhurandhar Movie: बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) का सफर किसी से कम नहीं लग रहा है. रिलीज के चौथे हफ्ते में होने के बावजूद, यह फिल्म हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है. आज रिलीज का 26वां दिन (चौथा मंगलवार) है. इस समय तक जहां बड़ी-बड़ी फिल्में नीचे गिर जाती हैं, वहीं 'धुरंधर' ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है. आमतौर पर चौथे हफ्ते तक जाते- जाते फिल्मों का कलेक्शन लाखों में सिमट जाता है, लेकिन 'धुरंधर' के साथ ऐसा नहीं है. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अपने 26वें दिन यानी मंगलवार को भारत में लगभग 11.25 करोड़ का शानदार बिजनेस किया है.

जानें फिल्म ने कितनी की कमाई

रविवार की तुलना में वर्किंग डे होने के कारण गिरावट तो आई है, लेकिन यह गिरावट अन्य फिल्मों के मुकाबले बहुत कम है. यह आंकड़ा साबित करता है कि दर्शकों के बीच फिल्म का क्रेज अभी भी खत्म नहीं हुआ है. रणवीर सिंह की इस स्पाय-थ्रिलर ने कमाई के मामले में बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. 26 दिनों के सफर के बाद फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब 715 करोड़ के पार पहुंच गया है. दुनिया भर के बाजारों को मिलाकर फिल्म ने 1060 करोड़ से अधिक का कारोबार कर लिया है. इस जबरदस्त सफलता के साथ ही 'धुरंधर' रणबीर कपूर की 'एनिमल' और सनी देओल की 'गदर 2' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को कड़ी टक्कर दे रही है.

क्यों नहीं थम रही 'धुरंधर' की रफ्तार?

आदित्य धर की यह फिल्म कंधार प्लेन हाइजैक कांड और 26/11 जैसे मुद्दों पर आधारित है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दमदार कलाकारों ने किरदार निभाया है. यह 'अवतार: फायर एंड ऐश' जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म के सामने भी खड़ी है. इस फिल्म का क्रेज लोगों में लगातार बढ़ता ही जा रहा है. फिल्म की इस लंबी रेस के पीछे सबसे बड़ी वजह इसका 'कंटेंट' है. आदित्य धर के निर्देशन और रणवीर सिंह के शानदार एक्टिंग ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा है. इसके अलावा, हालिया रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की फिल्म 'TMMTMTTM' बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसका सीधा फायदा 'धुरंधर' को मिल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

