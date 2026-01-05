Dhurandhar Box Office Collection Day 31: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने 31वें दिन की कमाई में 'छावा' को किया फेल, जानें कितनी हुई कमाई

Dhurandhar Box Office Collection: धुरंधर फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बन कर सामने आई है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. वहीं फिल्म अपने नए रिकॉर्ड से कई फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

Dhurandhar Movie: बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की स्पाई-थ्रिलर 'धुरंधर' का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म को रिलीज हुए आज एक महीना पूरा हो चुका है, लेकिन दर्शकों के बीच इसका 'भौकाल' आज भी पहले दिन जैसा ही बना हुआ है. 4 जनवरी, 2026 (रविवार) को फिल्म ने जो कमाई की हैं, उसने लोगों को हैरान कर दिया है. रणवीर सिंह की इस फिल्म ने न केवल नई रिलीज 'इक्कीस' को पीछे किया है, बल्कि विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' के रिकॉर्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया है. धुरंधर साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. इसके रिकॉर्ड्स लगातार बदल रहें हैं. इस फिल्म की कहानी लोगों को बेहद पसंद आ रही है. रिलीज के पांचवें रविवार को 'धुरंधर' ने एक बार फिर शानदार कमाई की है. छुट्टी का पूरा फायदा उठाते हुए फिल्म को सिंगल स्क्रीन्स और मल्टीप्लेक्स में भर भरकर लोग मिले हैं. शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने अपने 31वें दिन भारत में करीब 12.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. अपने 31वें दिन में इस तरह की जबरदस्त कमाई यह किसी भी फिल्म के लिए उपलब्धि है.

'छावा' को दी मात

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने कमाई के मामले में विक्की कौशल की 'छावा' को पीछे छोड़ते हुए साल 2025 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है. विक्की कौशल की छावा फिल्म ने अपने 31वें दिन में महज 8 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं धुरंधर ने 12.75 करोड़ की कमाई की है. 31 दिनों के बाद फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब 772.25 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है. दुनिया भर में यह फिल्म 1186 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है. 'छावा' का लाइफटाइम इंडिया नेट कलेक्शन करीब 601 करोड़ के आसपास रहा था, जिसे 'धुरंधर' ने काफी पहले ही तोड़ दिया था. अब यह फिल्म 'पुष्पा 2' के हिंदी वर्जन के रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है.

क्यों 'धुरंधर' के आगे सब फेल?

'धुरंधर' पहली ऐसी हिंदी फिल्म बन गई है, जिसने लगातार कई दिनों तक डबल डिजिट में कमाई की है. इसने शाहरुख खान की 'जवान' और 'पठान' जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है. रिलीज के पांच हफ्तों बाद भी रविवार को 12 करोड़ से ज्यादा कमाना यह साबित करता है कि लोगों में अभी भी इस फिल्म का क्रेज है. नए साल पर रिलीज हुई 'इक्कीस' को 'धुरंधर' की वजह से स्क्रीन्स कम मिलीं, और जो मिलीं वहां भी दर्शक रणवीर के 'हमजा' अवतार को देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

