Dhurandhar Box Office Collection Day 33: 'धुरंधर' ने 33वें दिन की कमाई में अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' को किया पीछे, जानें कितनी हुई कमाई

Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का क्रेज तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. इस फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े हैं. आइए जानते हैं...

Dhurandhar Movie: बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की स्पाई-थ्रिलर 'धुरंधर' का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन 33वें दिन भी यह फिल्म नए रिकॉर्ड्स की बना रही है. सबसे बड़ी खबर यह है कि 'धुरंधर' ने अपनी रिलीज के 33वें दिन की कमाई के साथ अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2: द रूल' के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. आइए जानते हैं 'धुरंधर' के 33वें दिन के आंकड़े के बारे में.

33वें दिन की कमाई और रिकॉर्ड

रिलीज के पांचवें मंगलवार को भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत रखी. Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने मंगलवार को करीब 4.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. इस कमाई के साथ ही 'धुरंधर' का कुल नेट कलेक्शन अब 781 करोड़ के करीब पहुंच गया है. इसने अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' के 33वें दिन की कमाई को पीछे छोड़ दिया है. आपको बता दें कि पुष्पा 2 ने 33वें दिन महज 2 करोड़ की कमाई की थी. जहां धुरंधर ने लगभग 5 करोड़ के आसपास की कमाई की है. जो पुष्पा से दोगुना है.

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का दबदबा

आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि दमदार कहानी और सस्पेंस के आगे किसी भी फिल्म को झुकाना बहुत आसान है. फिल्म का कुल भारत में नेट कलेक्शन अब 781 करोड़ को पार कर चुका है. वहीं वर्ल्डवाइड लेवल पर 'धुरंधर' ने अब तक करीब 1247 करोड़ का शानदार बिजनेस कर लिया है. इसने आमिर खान की 'दंगल' और यश की 'KGF 2' के कई घरेलू रिकॉर्ड्स को पहले ही तोड़ दिया है. मात्र 225-250 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अब तक 600 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमा चुकी है, जो बॉलीवुड के इतिहास में सबसे अधिक 'रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट' में से एक है.

क्यों नहीं रुक रही 'धुरंधर' की रफ्तार?

फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' को छोड़कर कोई बड़ी हिंदी फिल्म नहीं है, जिसका सीधा फायदा 'धुरंधर' को मिल रहा है. फिल्म के अंत में 'धुरंधर 2' (रिलीज 19 मार्च 2026) का ऐलान होने से दर्शकों में इस फ्रैंचाइजी को लेकर जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. 'धुरंधर' न केवल कमाई के मामले में बल्कि पसंद के मामले में भी लोगों का दिल जीत रही है.ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

