Dhurandhar Box Office Collection: 34वें दिन की कमाई में 'पुष्पा 2' से भी आगे निकली 'धुरंधर', जानें फिल्म का टोटल कलेक्शन

Dhurandhar Box Office Collection Day 34: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है. यह फिल्म महीने भर बाद भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है और जबरदस्त कमाई कर रही है. इस फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

Dhurandhar Movie : बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की स्पाई-थ्रिलर 'धुरंधर' का क्रेज रुकने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इसकी कमाई के आंकड़े आज भी लोगों को हैरान कर रहे हैं. ताजा अपडेट के मुताबिक, 'धुरंधर' ने अपनी रिलीज के 34वें दिन यानी बुधवार, 7 जनवरी 2026 को भी शानदार कमाई की है, जिसने बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है. फिल्म ने 34वें दिन की कमाई के साथ अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2: द रूल' को पीछे छोड़ दिया है.

'धुरंधर' की शानदार कमाई

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पिछले कई महीनों से 'पुष्पा 2' का दबदबा कायम था, जिसने करीब 830 करोड़ का लाइफटाइम नेट कलेक्शन किया था. लेकिन 'धुरंधर' ने 34वें दिन की कमाई के मामले में पुष्पा 2 से ज्यादा की कमाई की है. Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने बुधवार को लगभग 4.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इस शानदार कमाई के साथ 'धुरंधर' का कुल हिंदी नेट कलेक्शन अब 786 करोड़ के पार पहुंच गया है. अब यह फिल्म भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी भाषा की फिल्म बन गई है.

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन

आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने न केवल घरेलू बाजार में, बल्कि वर्ल्डवाइड लेवल पर भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं. फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 786.00 करोड़ रहा है. वहीं इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 981.58 करोड़ है. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड टोटल 1253.83 करोड़ की कमाई की है. वहीं इसका ओवरसीज ग्रॉस 272.25 करोड़ का है. इस फिल्म की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने 'बाहुबली 2', 'जवान' और 'एनिमल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के हिंदी बेल्ट वाले रिकॉर्ड्स को बहुत पीछे छोड़ दिया है.

फिल्म का सेकेंड पार्ट मचाएगा तहलका

स्पाई-थ्रिलर जोनर और रणवीर सिंह के 'हामजा' वाले किरदार को दर्शकों ने इतना पसंद किया है कि लोग बार-बार फिल्म देखने जा रहे हैं. फिल्म के अंत में दिए गए सीक्वल के हिंट ने दर्शकों के बीच क्रेज को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. ऑफिशियल ऐलान के अनुसार, 'धुरंधर 2' अगले साल 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले भाग की इस ऐतिहासिक सफलता के बाद, दूसरे भाग की ओपनिंग ही सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

