Dhurandhar Box Office Collection Day 38: वीकेंड पर फिर उठा 'धुरंधर' का तूफान, 38वें दिन की कमाई में 'जवान' और 'पठान' को छोड़ा पीछे

रणवीर सिंह की धुरंधर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म ने 6वें हफ्ते में भी यही जलवा बरकरार रखा है. इस फिल्म ने जवान और पठान के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है.

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसी फिल्में आती हैं जो सिर्फ हिट नहीं होतीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस के एक अलग ही रिकॉर्ड बनाती हैं. सुपरस्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' कुछ ऐसा ही करिश्मा कर रही है. फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 38 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके कलेक्शन की रफ्तार देखकर ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म कल ही रिलीज हुई हो. अपने छठे वीकेंड पर फिल्म ने जो आंकड़े पेश किए हैं, उसने लोगों को भी हैरान कर दिया है. आमतौर पर फिल्में अपने दूसरे या तीसरे हफ्ते के बाद नहीं चल पाती हैं, लेकिन 'धुरंधर' का जलवा कायम है. अपने 38वें दिन यानी छठे रविवार को फिल्म ने एक बार फिर लंबी छलांग लगाई है. Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने 38वें दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर करीब 6.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

38वें दिन की शानदार कमाई

किसी भी फिल्म के किए यह कमाई बहुत स्पेशल है. क्योंकि रिलीज के छठे हफ्ते में इतनी बड़ी कमाई करना नामुमकिन माना जाता है. इस कमाई के साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन अब 806 करोड़ रुपये के पार जा चुका है. बॉलीवुड में शाहरुख खान की 'जवान' और 'पठान' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की था. लेकिन 38वें दिन की कमाई में 'धुरंधर' ने इन दोनों ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. जवान फिल्म ने रिलीज के 38वें दिन 1.5 करोड़ के आसपास कमाई की थी. वहीं 'पठान' का कलेक्शन भी छठे हफ्ते तक आते-आते काफी धीमा पड़ गया था.

क्यों 'धुरंधर' कर रही इतनी कमाई?

फिल्म की इस कमाई के पीछे कई कारण हैं. फिल्म में रणवीर सिंह के इंटेंस अवतार और एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. केवल एक्शन ही नहीं, बल्कि फिल्म की कहानी ने लोगों को बहुत पसंद आई है. फिल्म को शहरों के साथ-साथ छोटे कस्बों में भी उतना ही प्यार मिल रहा है. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या 'धुरंधर' घरेलू बाजार में 800 करोड़ से ज्यादा कमाई की है. फिल्म जिस हिसाब से कमाई कर रही है ये जल्द ही 850 करोड़ की कमाई की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

