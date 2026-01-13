Dhurandhar Box Office Collection Day 39: नहीं है 'धुरंधर' का कोई मुकाबला, 39 दिन से बॉक्स ऑफिस पर कर रही रिकॉर्डतोड़ कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. ये फिल्म लगातार शानदार कमाई कर रही है. इस फिल्म का क्रेज लोगों में अभी तक बरकरार है. आइए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की.

आदित्य धर के निर्देशन में बनी जासूसी एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म ने सिनेमाघरों में अपने शानदार 39 दिन पूरे कर लिए हैं. रणबीर सिंह स्टारर यह फिल्म हर बीतते दिन के साथ सफलता के नए रिकॉर्ड्स बना रही है और छठे हफ्ते में भी इसकी पकड़ मजबूत बनी हुई है. रिलीज के छठे सोमवार यानी 39वें दिन भी फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई, लेकिन फिल्म अभी भी करोड़ों में कमाई कर रही है. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 39वें दिन फिल्म ने भारत में लगभग 2.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. इस आंकड़े के साथ, 'धुरंधर' का कुल भारतीय बॉक्स ऑफिस नेट कलेक्शन 807 करोड़ के पार पहुंच गया है. वहीं, अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म ने दुनिया भर में 1,256 करोड़ से ज्यादा की भारी भरकम कमाई कर ली है. यह फिल्म अब हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन चुकी है.

छठा वीकेंड रहा ऐतिहासिक

'धुरंधर' ने अपने छठे वीकेंड पर जो प्रदर्शन किया है, उसने मेकर्स और लोगों को भी हैरान कर दिया है. छठे शुक्रवार को 3.5 करोड़, शनिवार को 5.75 करोड़ और रविवार को 6.15 करोड़ की कमाई कर फिल्म ने यह साबित कर दिया कि दर्शक इसे बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं. इस छठे वीकेंड के कलेक्शन ने 'जवान', 'स्त्री 2' और 'पुष्पा 2' जैसी बड़ी फिल्मों के छठे हफ्ते के रिकॉर्ड को कड़ी चुनौती दी है.

'द राजा साब' से मुकाबला

सिनेमाघरों में इन दिनों प्रभास की बड़ी फिल्म 'द राजा साब' के रिलीज होने के बावजूद 'धुरंधर' की स्क्रीन्स और दर्शकों की संख्या में बड़ी गिरावट नहीं आई है. विशेष रूप से हिंदी बेल्ट में, रणवीर सिंह की इस फिल्म का जलवा कायम है. रविवार को तो 'धुरंधर' ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 'द राजा साब' के हिंदी वर्जन से भी ज्यादा कमाई कर सबको चौंका दिया.

फिल्म की सफलता के मुख्य कारण

इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, सारा अर्जुन, और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकारों की मौजूदगी ने फिल्म को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है. 'उरी' फेम आदित्य धर ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन कहानी और निर्देशन से दर्शकों का दिल जीत लिया है. इस फिल्म की कहानी और सस्पेंस इतना जबरदस्त है कि लोग इसे देखने की सिफारिश दूसरों से भी कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

