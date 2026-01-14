Dhurandhar Box Office Collection Day 40: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का अभी भी बरकरार है क्रेज, 40 दिन बाद भी करोड़ों में कर रही कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है. फिल्म को रिलीज हुए 40 दिन ही गए लेकिन आज भी ये फिल्म करोड़ों में कमाई कर रही है. फिल्म हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है. आइए जानते हैं...

आदित्य धर के निर्देशन में बनी जासूसी थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म ने सिनेमाघरों में अपने 40 दिन पूरे कर लिए हैं और यह अभी भी बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ी में कमाई कर रही है. रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है और छठे हफ्ते में भी इसकी पकड़ किसी नई रिलीज फिल्म जितनी है. आमतौर पर फिल्में रिलीज के छठे हफ्ते तक आते-आते दम तोड़ देती हैं, लेकिन 'धुरंधर' के साथ ऐसा नहीं है. Sacnilk के अनुसार, 40वें दिन यानी छठे मंगलवार को फिल्म ने भारत में लगभग 2.50 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया है.

फिल्म ने कितनी की कमाई?

हैरानी की बात यह है कि फिल्म की 40वें दिन की कमाई इसके 39वें दिन सोमवार के कलेक्शन से भी अधिक रही है. इसके पीछे की वजह मेकर्स द्वारा निकाला गया 'ब्लॉकबस्टर ट्यूजडे' ऑफर था, जिसमें टिकट की कीमतें घटाकर महज 149 कर दी गई थीं. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 810 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं फिल्म ने दुनिया भर में 1300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इस ऐतिहासिक कमाई के साथ, रणवीर सिंह की फिल्म ने 'जवान', 'पठान' और 'कल्कि 2898 AD' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को कड़ी टक्कर देते हुए कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

'द राजा साब' को दी मात

प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' की रिलीज के बावजूद 'धुरंधर' का क्रेज कम नहीं हुआ है. हालात यह है कि अपने छठे हफ्ते में होने के बावजूद 'धुरंधर' हिंदी बेल्ट में 'द राजा साब' से बेहतर ऑक्यूपेंसी दर्ज कर रही है. मंगलवार को 'धुरंधर' के मॉर्निंग और शाम के शोज में दर्शकों की संख्या 'द राजा साब' के मुकाबले काफी बेहतर देखी गई. फिल्म ने छठे शुक्रवार को 3.5 करोड़, शनिवार को 5.75 करोड़ और रविवार को 6.15 करोड़ की कमाई की. जिससे साफ पता चल रहा कि दर्शक इसे बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं.

फिल्म की सफलता के रिकॉर्ड्स

'धुरंधर' ने अपने छठे हफ्ते के शुरुआती तीन दिनों में ही 15.4 करोड़ कमाकर 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' और 'जवान' के पूरे छठे हफ्ते के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, भारत में 900 करोड़ नेट का आंकड़ा छूना अब नामुमकिन नहीं लग रहा है. हालांकि इसके लिए फिल्म को अगले एक-दो हफ्ते और इसी तरह की कमाई करनी होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

