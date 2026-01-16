Dhurandhar Box Office Collection Day 42: 'पुष्पा 2' को अपने सामने झुकने पर मजबूर करेगी 'धुरंधर', 42वें दिन भी सिनेमाघरों में छाई फिल्म

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का क्रेज 42 दिन बाद भी कम नहीं हो रहा है. यह फिल्म अभी भी सभी नई रिली फिल्मों पर भारी पड़ रही है. वहीं ये पहले की रिलीज फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ रही है.

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों एक ऐसी फिल्म का कब्जा है, जिसका तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रही है. रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर' (Dhurandhar) ने वो कर दिखाया है, जिसके बारे में मेकर्स सिर्फ सोचते हैं. फिल्म अपनी रिलीज के 42वें दिन भी सिनेमाघरों में दहाड़ रही है. सबसे बड़ी बात यह है कि अब यह फिल्म सीधे तौर पर अल्लू अर्जुन की मेगा-ब्लॉकबस्टर 'पुष्पा 2: द रूल' की हिंदी कमाई से भी आगे चलने लगी है.

42वें दिन की टोटल कमाई?

आम तौर पर फिल्में 42 दिनों तक आते-आते ओटीटी पर रिलीज हो जाती हैं या फिर इक्का-दुक्का सिनेमाघरों में ही सिमट जाती हैं. लेकिन 'धुरंधर' के साथ मामला बिल्कुल उल्टा है. छठे गुरुवार को भी फिल्म की ऑक्यूपेंसी कई नई रिलीज फिल्मों से बेहतर रही. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 42वें दिन फिल्म ने भारतीय बाजार में करीब 3 करोड़ का बिजनेस किया है. इसके साथ ही फिल्म का कुल हिंदी नेट कलेक्शन अब 816 करोड़ के पार पहुंच गया है.

धुरंधर के सामने झुकेगी पुष्पा 2

अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' ने हिंदी बेल्ट में 812 करोड़ का लाइफटाइम कमाई की थी. 'धुरंधर' ने उस कमाई को बहुत पीछे छोड़ दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस तरह से 'धुरंधर' को संक्रांति की छुट्टियों का फायदा मिला है, वह जल्द ही भारत में 850 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर लेगी. 'धुरंधर' ने दिखा दिया है कि अगर कंटेंट में दम हो, तो साउथ की बड़ी से बड़ी फिल्मों के सामने भी बॉलीवुड अपनी जगह बना सकता है.

क्यों नहीं खत्म हो रहा 'धुरंधर' का क्रेज

इस फिल्म के बाद रणवीर सिंह ने खुद को फिर से बॉक्स ऑफिस का किंग साबित कर दिया है. फिल्म में एक्शन तो दमदार है ही, साथ ही इसकी कहानी लोगों के दिलों को छू रही है. प्रभास की 'द राजा साब' और अन्य नई रिलीज के बावजूद, दर्शकों का पहला प्यार अभी भी 'धुरंधर' ही बनी हुई है. सिर्फ भारत ही नहीं, 'धुरंधर' का डंका विदेशों में भी बज रहा है. वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन के मामले में फिल्म 1320 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. यह फिल्म अब भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों की सूची में बहुत ऊपर टॉप गई है.

