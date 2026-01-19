ENG हिन्दी
Dhurandhar Box Office Collection Day 45: नहीं उतर रहा 'धुरंधर' का खुमार, 45वें दिन सभी फिल्मों पर पड़ी भारी

रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर का क्रेज लोगों के दिमाग से कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. फिल्म को रिलीज हुए 45 दिन हो गए हैं लेकिन इसकी कमाई अभी भी करोड़ों में बनी हुई है. अपने 7वें रविवार को भी फिल्म ने शानदार कमाई की है.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 19, 2026 6:32 AM IST

बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस स्पाई-एक्शन थ्रिलर ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में कमाई के ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिन्हें तोड़ना आने वाली फिल्मों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी. फिल्म को रिलीज हुए 45 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सिनेमाघरों में अभी भी 'धुरंधर' का ही बोलबाला है. हम आपको यहां इसके 45वें दिन की पूरी रिपोर्ट और अब तक की कुल कमाई के बारे में बता रहें हैं. आइए जानते हैं...

45वें दिन का कलेक्शन

रिलीज के सातवें रविवार यानी 45वें दिन को 'धुरंधर' ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया. Sacnilk के रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने 45वें दिन 3.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. यह आंकड़ा शनिवार के मुकाबले कहीं ज्यादा है. आमतौर पर फिल्में रिलीज के तीसरे या चौथे हफ्ते में ही दम तोड़ देती हैं, लेकिन 'धुरंधर' अपने सातवें हफ्ते में भी नई फिल्मों पर भारी पड़ रही है. हाल ही में रिलीज हुई 'हैप्पी पटेल' और 'द राजा साब' जैसी फिल्में भी धुरंधर के इस मजबूत कलेक्शन के सामने टिक नहीं पाईं.

बॉक्स ऑफिस पर कमाई के आंकड़े

इस फिल्म ने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी झंडे गाड़े हैं. 45 दिनों के बाद फिल्म की कुल कमाई कुछ इस प्रकार है. भारत नेट कलेक्शन 825 करोड़, इसके साथ ही भारत ग्रॉस कलेक्शन 1033.65 करोड़, जिसमें विदेशी कमाई 284.00 करोड़ और वर्ल्डवाइड ग्रॉस 1317 करोड़ है.

क्यों नहीं उतर रहा है 'धुरंधर' का खुमार?

इस फिल्म में रणवीर सिंह के इंटेंस लुक और दमदार एक्टिंग ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने का काम किया है. 'उरी' के बाद आदित्य धर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे देशभक्ति और एक्शन को बेहतरीन ढंग से परदे पर उतार सकते हैं. पिछले कुछ हफ्तों में कोई बड़ी फिल्म रिलीज न होने के कारण 'धुरंधर' को सोलो रन मिला, जिसका उसे भरपूर फायदा मिला.

क्या टूटेगा दंगल का रिकॉर्ड?

'धुरंधर' अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ओरिजिनल हिंदी फिल्म बन चुकी है. इसने 'स्त्री 2', 'जवान' और 'पठान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को काफी पीछे छोड़ दिया है. अब इसकी नजर भारतीय बॉक्स ऑफिस के उन बड़े रिकॉर्ड्स पर है जो कई सालों से बने रहे हैं. हालांकि, आने वाले हफ्ते में 'बॉर्डर 2' की रिलीज 'धुरंधर' के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

