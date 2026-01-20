ENG हिन्दी
Dhurandhar Box Office Collection Day 46: नई नवेली फिल्म 'हैप्पी पटेल' से ज्यादा कमा रही 'धुरंधर', 7वें मंडे को भी की करोड़ों में कमाई

Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 46 दिन से बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है. वहीं इस फिल्म के महीनों बाद रिलीज हुई फिल्मों को भी ये जोरदार टक्कर दे रही है. फिल्म 46 दिन के बाद भी करोड़ों में कमाई कर रही है.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 20, 2026 11:23 AM IST

Dhurandhar Movie: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों गजब का टक्कर देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां नई फिल्में पर्दे पर संघर्ष कर रही हैं, वहीं रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' अपनी रिलीज के सातवें हफ्ते में भी रुकने का नाम नहीं ले रही है. आज हम बात कर रहे हैं फिल्म के 46वें दिन यानी 7वें सोमवार के कलेक्शन की, जिसने पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है. आमतौर पर कोई भी फिल्म 2 या 3 हफ्तों के बाद सुस्त पड़ जाती है.

46वें दिन की कमाई?

हालांकि 'धुरंधर' के साथ ऐसा नहीं है. अपनी रिलीज के 46वें दिन यानी सोमवार, 19 जनवरी 2026 को शुरुआती आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने करीब 1.31 करोड़ की कमाई की है. हालांकि यह आंकड़ा संडे के मुकाबले कम है, लेकिन 7वें हफ्ते में सोमवार को भी 'करोड़' का आंकड़ा पार करना अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है. इस कलेक्शन के साथ फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन अब 826.50 करोड़ के पार पहुंच गया है.

'हैप्पी पटेल' से भी आगे निकली 'धुरंधर'

हैरानी की बात तो यह है कि आमिर खान द्वारा प्रोड्यूस और वीर दास स्टारर नई फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' भी 'धुरंधर' की रफ्तार के आगे फीकी पड़ गई है. 'हैप्पी पटेल' को रिलीज हुए अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं, लेकिन सोमवार को इस फिल्म ने केवल 40 लाख की कमाई की है. साफ है कि दर्शकों के पास 'हैप्पी पटेल' जैसी नई रिलीज का ऑप्शन होने के बावजूद, वे 46 दिन पुरानी 'धुरंधर' को ही पहली पसंद बना रहे हैं.

क्यों है 'धुरंधर' की जीत खास?

'धुरंधर' ने अपनी जीत के समाने 'स्त्री 2', पुष्पा, बाहुबली, जैसे कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. इस तरह से अब ये फिल्म हिंदी फिल्म की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. चिरंजीवी की नई फिल्म और प्रभास की 'द राजा साब' के बावजूद 'धुरंधर' की ऑक्यूपेंसी काफी स्थिर बनी हुई है.

फिल्म ने कितनी की कमाई?

'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक इतनी कमाई की है. पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 207.25 करोड़ की कमाई की. दूसरे हफ्ते फिल्म ने 253.25 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे हफ्ते फिल्म ने 172 करोड़ छापे. चौथे हफ्ते फिल्म ने 106.5 करोड़ की कमाई की. पांचवें हफ्ते फिल्म ने 51.25 करोड़ की कमाई की. छठे हफ्ते फिल्म ने 26.35 करोड़ का बिजनेस किया है. इसके अलावा सातवें हफ्ते में भी फिल्म करोड़ों में कमा रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

