Dhurandhar Box Office Collection: 47 दिन बाद भी करोड़ों में कमा रही 'धुरंधर', अंतिम समय में भी कायम है जलवा

Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का क्रेज लोगों के दिमाग से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. 47 दिन बाद भी फिल्म करोड़ों में कमाई कर रही है, जो बेहद हैरान करने वाली बात है. आइए जानते हैं...

By: Shreya Pandey  |  Published: January 21, 2026 11:05 AM IST

Dhurandhar Movie: भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जो बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय तक टिकी रहती हैं. 'धुरंधर' उन्हीं चुनिंदा फिल्मों में से एक बनकर सामने आई है. रिलीज के 47 दिन बीत जाने के बावजूद, इस फिल्म ने सिनेमाघरों में अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई है. जहां बड़ी-बड़ी फिल्में दो हफ्तों में दम तोड़ देती हैं, वहीं 'धुरंधर' सातवें हफ्ते में भी करोड़ों में कमाई कर रही है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और साथ ही ये देशभक्ति फिल्म भी है. इस वजह से लोग इसे ज्यादा पसंद कर रहें हैं.

धुरंधर की बेहतरीन शुरुआत

'धुरंधर' की सफलता की कहानी इसके पहले दिन से ही शुरू हो गई थी. फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों, दोनों का भरपूर प्यार मिला. लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब रिलीज के तीसरे और चौथे हफ्ते में कई नई फिल्मों ने दस्तक दी. हालांकि, 'धुरंधर' के कंटेंट और दमदार एक्टिंग के आगे नई फिल्में फीकी पड़ गईं. वीकेंड पर भारी कलेक्शन के साथ इसके वर्किंग डेज में भी इसके कलेक्शन में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली. इसने कई बड़ी फिल्मों को धूल चटा दिया है. लोग एक फिल्म को देखने के लिए बार बार सिनेमाघरों में जा रहें हैं.

47वें दिन का आंकड़ा

आमतौर पर किसी भी फिल्म के लिए डेढ़ महीने बाद भी करोड़ों में कलेक्शन करना असंभव माना जाता है, लेकिन 'धुरंधर' ने इस रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, 47वें दिन भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बरकरार रखी है. दर्शक अब भी वीक डे पर सिनेमाघरों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे फिल्म के कलेक्शन में भारी उछाल देखा जा रहा है. Sacnilk के शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, 47वें दिन भी फिल्म ने 1.50 करोड़ की कमाई की है. इस तरह से फिल्म ने कुल 828.10 करोड़ की कमाई कर ली है. साथ ही ये जल्द ही 850 करोड़ की तरफ भी बढ़ रही है.

सफलता के मुख्य कारण

फिल्म की कहानी इतनी शानदार है कि दर्शक शुरू से अंत तक इससे जुड़े रहते हैं. कलाकारों के बेहतरीन प्रदर्शन ने फिल्म में जान फूंक दी है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार हो रही है. लोगों ने इसे बार-बार देखा और दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित किया. पिछले कुछ हफ्तों में किसी बड़ी मसालेदार फिल्म का न होना भी 'धुरंधर' के लिए और शानदार साबित हुआ है. जैसे-जैसे फिल्म अपने सिनेमाई सफर के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, लोग इसकी कुल कमाई को देखकर हैरान हैं. रणवीर सिंह की फिल्म ने पहले की कई बड़ी फिल्मों के लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

