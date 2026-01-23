Dhurandhar Box Office Collection Day 49: 'हैप्पी पटेल' को 'धुरंधर' ने दी पटखनी, 49वें दिन भी हुई करोड़ों में कमाई

रणवीर सिंह की धुरंधर का जलवा 48वें दिन भी बरकरार है. इस फिल्म का क्रेज लोगों में इतना है कि लोग इसे देखने के लिए दुबारा भी जा रहें हैं. इस फिल्म ने सभी नई फिल्मों को मात दी है. आइए जानते हैं...

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अक्सर कई फिल्में आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो इतिहास रचने के इरादे से आती हैं. 'धुरंधर' एक ऐसी ही फिल्म बनकर उभरी है. रिलीज के 48वें दिन भी यह फिल्म जिस तरह से सिनेमाघरों में टिकी हुई है, उसने न केवल ट्रेड एनालिस्ट्स को चौंका दिया है, बल्कि नई रिलीज हुई फिल्मों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. ताजा खबरों के मुताबिक, फिल्म ने अपने सातवें हफ्ते के अंत में भी करोड़ों की कमाई की. वहीं दर्शकों के बीच इसका क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है.

'हैप्पी पटेल' को दी करारी शिकस्त

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'हैप्पी पटेल' से उम्मीद की जा रही थी कि यह बॉक्स ऑफिस पर कुछ नया जादू चलाएगी. हालांकि, धुरंधर की सुनामी के सामने 'हैप्पी पटेल' टिक नहीं पाई. जहां एक तरफ नई फिल्म को दर्शकों को जुटाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वहीं 'धुरंधर' 49वें दिन भी हाउसफुल शो दे रही है. लोगों कहना है कि लोग 'हैप्पी पटेल' के मुकाबले 'धुरंधर' को दोबारा देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. वहीं हैप्पी पटेल ने गुरुवार को महज 15 लाख की कमाई की, जो किसी नई फिल्म के लिए बहुत कम कमाई है.

49वें दिन का कलेक्शन

आमतौर पर फिल्में दो या तीन हफ्तों के बाद लाखों में सिमट जाती हैं, लेकिन 'धुरंधर' ने 49वें दिन भी करोड़ों का आंकड़ा पार किया है. शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने अपने 49वें दिन लगभग 1.1 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. किसी भी फिल्म के लिए सातवें हफ्ते में ऐसी पकड़ बनाना हैरानी की बात है. इसके साथ ही फिल्म का कुल डोमेस्टिक कलेक्शन अब एक हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा हो चुका है. अब ये फिल्म 830.50 करोड़ की कमाई कर चुकी है.

फिल्म की सफलता के मुख्य कारण

'धुरंधर' की इस लंबी रेस की वजह इसके शानदार निर्देशन, दमदार कहानी और कलाकारों की शानदार एक्टिंग को जाता है. फिल्म की कहानी में वो बात है, जिसने हर उम्र के दर्शकों को अपनी ओर खींचा है. फिल्म के गाने और एक्शन सीक्वेंस भी युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं. साथ ही, फिल्म के डायलॉग सोशल मीडिया पर मीम्स और रील्स के जरिए लगातार ट्रेंड कर रहे हैं. हालांकि आज यानी 23 जनवरी को बोर्डर 2 के रिलीज के बाद इस फिल्म का क्रेज कम हो सकता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

