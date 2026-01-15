Dhurandhar Box Office Collection: 'धुरंधर' ने छीना 'पुष्पा' का ताज, 41वें दिन बॉक्स ऑफिस पर फिर हुई नोटों की बारिश

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का क्रेज खत्म ही नहीं हो रहा है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. फिल्म अब हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो चुकी है.

रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. जहां बड़ी-बड़ी फिल्में दो या तीन हफ्तों में सिनेमाघरों से विदा हो जाती हैं, वहीं आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म अपने छठे हफ्ते (6th Week) में भी इतिहास रच रही है. रिलीज के 41वें दिन फिल्म ने जो आंकड़े पेश किए हैं, उसे देखकर लोग हैरान हैं. आम तौर पर फिल्मों की कमाई वर्किंग डेज (सोमवार से गुरुवार) में गिरती है, लेकिन 'धुरंधर' के साथ कहानी कुछ अलग ही चल रही है. 41वें दिन यानी छठे बुधवार को फिल्म की कमाई में एक बार फिर बढ़त देखी गई. Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने 41वें दिन करीब 3.00 करोड़ का शानदार बिजनेस किया है. यह 40वें दिन की कमाई से भी अधिक है.

'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड को किया ध्वस्त

'धुरंधर' ने भारत में हिंदी नेट कलेक्शन के मामले में अल्लू अर्जुन की मेगा-ब्लॉकबस्टर 'पुष्पा 2: द रूल' के हिंदी वर्जन को पीछे छोड़ दिया है. 41 दिनों के सफर के बाद 'धुरंधर' का कुल हिंदी नेट कलेक्शन अब 813.60 करोड़ के पार जा चुका है. इसी के साथ यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है. सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी 'धुरंधर' का डंका बज रहा है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन में 1265 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अब यह तेजी से 1300 करोड़ के क्लब की ओर बढ़ रही है.

बॉक्स ऑफिस पर 41 दिन का हाल

भारत का नेट कलेक्शन 813.60 करोड़

भारत का ग्रॉस कलेक्शन 972.50 करोड़

ओवरसीज (विदेशों में) 293.00 करोड़

कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1265.50 करोड़

क्यों नहीं थम रही है 'धुरंधर' की रफ्तार?

फिल्म में रणवीर सिंह का इंटेंस लुक और एक्टिंग दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रही है. स्पाई-एक्शन के साथ-साथ फिल्म का इमोशनल कनेक्ट और देशभक्ति का जज्बा इसे 'मस्ट वॉच' बना रहा है. फिल्म जिस रफ्तार से बढ़ रही है, वह जल्द ही भारत में 850 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी. 'धुरंधर' ने पहले ही 'बाहुबली 2' और 'RRR' जैसी फिल्मों के घरेलू रिकॉर्ड्स को चुनौती देना शुरू कर दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

