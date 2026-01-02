ENG हिन्दी
Follow Us
Dhurandhar Box Office Collection: 'धुरंधर' या 'अवतार 3', नए साल के पहले दिन किस फिल्म ने दिखाया दम, जानें कितनी हुई कमाई

बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' अब बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. वहीं भारतीय सिनेमाघरों में 'अवतार 3' भी रिलीज हुआ है. आइए जानते हैं नए साल पर भी किस फिल्म का डंका बजा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 2, 2026 6:29 AM IST

नए साल 2026 की पहली सुबह बॉक्स ऑफिस के लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं रही. एक तरफ रणवीर सिंह की 'धुरंधर' (Dhurandhar) है, जो चौथे हफ्ते में भी अपने पैर जमाए हुए है, तो दूसरी तरफ जेम्स कैमरून की शानदार फिल्म 'अवतार 3' (Avatar: Fire and Ash) है. 1 जनवरी को छुट्टी का दिन होने के कारण दोनों ही फिल्मों के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखा गया. आइए जानते हैं कि साल के पहले दिन बॉक्स ऑफिस के 'सिंहासन' पर किस फिल्म का डंका बजा. रणवीर सिंह और आदित्य धर की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर वो कर दिखाया है जो बॉलीवुड के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ.

धुरंधर ने कितनी की कमाई

नए साल की छुट्टी का 'धुरंधर' को सबसे ज्यादा फायदा मिला. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने 28वें दिन (चौथा गुरुवार) करीब 15.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. यह हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म बन गई है, जिसने लगातार 28 दिनों तक डबल डिजिट में कमाई की है. भारत में इस फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब 739 करोड़ के पार पहुंच गया है. दुनिया भर में फिल्म ने 1128 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अब यह शाहरुख खान की 'जवान' के लाइफटाइम कलेक्शन 1160 करोड़ को पीछे छोड़ने की तैयारी में है.

'अवतार 3' का 14वां दिन

हॉलीवुड फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' भारत में अपना दूसरा हफ्ता पूरा कर चुकी है. भले ही 'धुरंधर' के कारण इसे स्क्रीन्स कम मिली हों, लेकिन 3D और IMAX में फिल्म का क्रेज कम नहीं हुआ. 1 जनवरी को 'अवतार 3' ने भारत में करीब 6.50 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने भारत में कुल 159.90 करोड़ कमाकर 2019 की मशहूर फिल्म 'द लॉयन किंग' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वर्ल्ड वाइड लेवल पर जेम्स कैमरून की यह फिल्म 7500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.

किसने मारी बाजी?

भारतीय बाजार में इस वक्त 'धुरंधर' का कोई मुकाबला नहीं है. जहां 'अवतार 3' अपने दूसरे हफ्ते में 6 करोड़ कमा रही है, वहीं रणवीर सिंह की फिल्म अपने चौथे हफ्ते के आखिरी दिन 16 करोड़ बटोर रही है. 2026 की शुरुआत ने यह साबित कर दिया है कि अगर कंटेंट और देशभक्ति का तड़का सही हो, तो बॉलीवुड बड़ी से बड़ी हॉलीवुड फिल्मों को भी धूल चटा सकता है. 'धुरंधर' अब 'पठान' और 'गदर 2' जैसे बड़े रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे सफल फिल्मों में से एक बनने जा रही है. वहीं 'अवतार 3' धीरे-धीरे 200 करोड़ के क्लब की ओर बढ़ रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

