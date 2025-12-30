ENG हिन्दी
Follow Us
Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने 25वें दिन की इतनी कमाई, फिल्म ने मेकर्स को किया मालामाल

Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म का क्रेज लोगों से उतर ही नहीं रहा है. फिल्म ने महज 25 दिनों में बहुत शानदार कमाई की है.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 30, 2025 2:25 PM IST

Dhurandhar Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की स्पाय थ्रिलर 'धुरंधर' (Dhurandhar) का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा है. इस फिल्म ने कमाई के ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, जिन्हें तोड़ पाना आने वाले समय में किसी भी बड़ी फिल्म के लिए एक बड़ी चुनौती होगी रिलीज के चौथे हफ्ते में फिल्म ने 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर मेकर्स की झोली खुशियों से भर दी है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा के अपनी एक अलग जगह में बना ली है. फिल्म ने अपने चौथे सोमवार को भी बॉक्स ऑफिस पर जो पकड़ दिखाई है, उसने ट्रेड सभी को हैरान कर दिया है. फिल्म ने भारत में नेट 712 करोड़ का कारोबार कर लिया है. इसके साथ ही यह रणवीर सिंह के करियर की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसने 700 करोड़ के क्लब ज्वाइन किया है.

फिल्म ने कितनी की कमाई

वर्ल्डवाइड की दुनिया में इस फिल्म का डंका बज रहा है. विदेशों में भी जबरदस्त मांग के चलते फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 1050 करोड़ के पार जा पहुंचा है. करीब 200-250 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अपनी लागत से तीन गुना ज्यादा मुनाफा कमाकर मेकर्स को मालामाल कर दिया है. फिल्म ने 25वें दिन 10.5 करोड़ की कमाई की थी. 'धुरंधर' की सफलता के पीछे केवल रणवीर सिंह का स्टारडम नहीं, बल्कि फिल्म की शानदार कहानी और अक्षय खन्ना जैसे कलाकारों की जोड़ी भी है. यह फिल्म बेहद देशभक्ति और जाबांजी कहानी को बेहद शानदार पेश करती है. आदित्य धर की यह फिल्म कंधार प्लेन हाइजैक कांड और 26/11 जैसे मुद्दों पर आधारित है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दमदार कलाकारों ने भूमिका निभाई है. इस फिल्म का क्रेज लोगों में लगातार बढ़ता ही जा रहा है.

धुरंधर फिल्म का क्रेज

हालांकि 'अवतार 3' और कार्तिक आर्यन की फिल्में मैदान में थीं, लेकिन 'धुरंधर' के कंटेंट के आगे कोई भी फिल्म टिक नहीं पाई. फिल्म के एक्शन सीन्स और सिनेमैटोग्राफी इतनी बेहतरीन है कि लोग इसे एक से ज्यादा बार सिनेमाघरों में देखने जा रहे हैं. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह फिल्म दंगल और जवान जैसे लाइफटाइम रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी. जिस रफ्तार से फिल्म आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि 800 करोड़ का आंकड़ा अब ज्यादा दूर नहीं है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

