Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह स्टारर की फिल्म ने तोड़ा 25 साल पुराना ये रिकॉर्ड, 8वें हफ्ते में कर दिखाया कमाल

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर का जलवा कायम है. अपने रिलीज के 8वें हफ्ते में इस फिल्म ने 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए जानते हैं...

By: Shreya Pandey  |  Published: January 29, 2026 11:46 AM IST

रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर वो कारनामा कर दिखाया है, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी. रिलीज के दो महीने बाद भी, जब बड़ी-बड़ी फिल्में सिनेमाघरों से उतर जाती हैं, 'धुरंधर' न केवल टिकी हुई है, बल्कि 25 साल पुराने रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया है. इन दिनों भले से बॉर्डर 2 रिलीज हुई है लेकिन बॉक्स ऑफिस के गलियारों में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम की गूंज है 'धुरंधर'. इस फिल्म ने अपने आठवें हफ्ते में जो रफ्तार दिखाई है, उसने ट्रेड एनालिस्ट्स को हैरान कर दिया है.

'गदर' का तोड़ा रिकॉर्ड

फिल्म ने अपने आठवें हफ्ते के शुरुआती पांच दिनों में 4.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. यह सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन इसने सनी देओल की सबसे बड़ी फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो पिछले 25 सालों से कायम था. दिलचस्प बात यह है कि यह रिकॉर्ड उस समय टूटा है जब सनी देओल की अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में मौजूद है. हालांकि 'गदर' अभी भी ग्रॉस कलेक्शन के मामले में आगे हो सकती है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के मानक यानी 'नेट कलेक्शन' में अब 'धुरंधर' सबसे आगे निकल गई है. अब पहले हफ्ते को छोड़कर, हर हफ्ते के टॉप रिकॉर्ड इस फिल्म के नाम दर्ज हो चुके हैं.

850 करोड़ की ओर कदम

रणवीर सिंह की इस फिल्म ने अब तक कुल 835 करोड़ की जबरदस्त कमाई कर ली है. इस हफ्ते के अंत तक फिल्म 837 करोड़ तक पहुंच जाएगी. जानकारों का मानना है कि फिल्म का सफर 850 करोड़ के बीच सिमट सकता है, क्योंकि 8 हफ्ते पूरे होने के बाद फिल्में अक्सर ओटीटी पर रिलीज कर दी जाती हैं. यह भारत की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 835 करोड़ का आंकड़ा पार कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है.

कई करोड़ दर्शकों ने देखी फिल्म

फिल्म की सफलता का अंदाजा सिर्फ नोटों से नहीं, बल्कि सिनेमाघरों में आने वाली भीड़ से भी लगाया जा सकता है. 'धुरंधर' को अब तक 3.50 करोड़ से ज्यादा लोग थिएटर में देख चुके हैं. 'दंगल' के बाद यह कारनामा करने वाली यह पहली एकमात्र फिल्म है. एक समय लग रहा था कि यह 'दंगल' का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी, लेकिन फिलहाल यह उसके बेहद करीब पहुंचकर रुकती दिख रही है. 2010 के दशक के मुकाबले आज बॉक्स ऑफिस की स्थिति काफी बदल चुकी है. छोटे शहरों के सिंगल स्क्रीन्स अब पहले जैसे नहीं रहे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

