  Dhurandhar Box Office Collections Day 12: तूफान से भी तेज चल रही है 'धुरंधर', 12 दिन में की इतनी कमाई

Dhurandhar Box Office Collections Day 12: तूफान से भी तेज चल रही है 'धुरंधर', 12 दिन में की इतनी कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इन दिनों सिनेमाघरों में जबरदस्त तहलका मचा रही है. इस फिल्म के सामने सभी फिल्में फीकी पड़ गईं हैं. वहीं इस फिल्म ने महज 12 दिन में जबरदस्त कमाई कर के सभी को हैरान कर दिया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 17, 2025 11:36 AM IST



रणवीर सिंह स्टारर एक्शन एंटरटेनर 'धुरंधर' (Dhurandhar) बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म ने अपनी रिलीज के 12वें दिन भी जिस तरह की पकड़ बनाई है, उसने बड़े-बड़े ट्रेड एनालिस्ट्स को भी हैरान कर दिया है. फिल्म की कमाई किसी तूफान से कम नहीं है और यह हर बीतते दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रही है. रिलीज के दूसरे मंगलवार को अक्सर बड़ी फिल्मों के कलेक्शन में भारी गिरावट देखी जाती है, लेकिन 'धुरंधर' के मामले में ऐसा नहीं हुआ. फिल्म ने वर्किंग डे होने के बावजूद सिंगल स्क्रीन्स और मल्टीप्लेक्स दोनों जगह शानदार प्रदर्शन किया है. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने अपने 12वें दिन लगभग 29.50 करोड़ से 30 करोड़ के बीच का शानदार कलेक्शन किया है.

धुरंधर के सामने सभी फिल्में हो गईं फिकी

धुरंधर फिल्म की एक हफ्ते की कमाई की बात करें तो तो वो इस प्रकार है. फिल्म ने पहले दिन 28.60 करोड़ की कमाई की. जो किसी फिल्म के लिए बहुत बड़ी ओपनिंग होती है. वहीं दूसरे दिन 33.10 करोड़ की कमाई की. तीसरे दिन फिल्म ने 44.80 करोड़ की कमाई की. इस तरह से महज 3 दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. फिल्म ने मंडे टेस्ट यानी चौथे दिन 24.30 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने पांचवे दिन 28.60 का कलेक्शन किया. इस फिल्म ने बुधवार को 29.20 करोड़ की कमाई की और सातवें दिन फिल्म ने 21.00 करोड़ की कमाई की. इस तरह से फिल्म ने 7 दिनों में 209.60 करोड़ की कमाई की.

फिल्म की शानदार कमाई

धुरंधर फिल्म ने दूसरे शुक्रवार को 32.5 करोड़ की कमाई की. वहीं दूसरे शनिवार को फिल्म ने 53 करोड़ की कमाई की. इसी तरह शानदार कमाई करते हुए इस फिल्म ने दूसरे संडे को 59 करोड़ की कमाई की है. जिसके बाद इस फिल्म की टोटल कमाई 351.75 करोड़ हो गई है. वहीं इस फिल्म ने दूसरे सोमवार को 30.5 करोड़ की कमाई की है. वहीं मंगलवार को इस फिल्म ने 30 करोड़ की कमाई की. इस तरह से इस फिल्म ने महज 12 दिन में 411.25 करोड़ की कमाई की है. जल्द ही ये फिल्म 450 करोड़ के आंकड़े को छूने के बेहद करीब है. रणवीर सिंह की शानदार एक्टिंग और फिल्म की कहानी ने इसे एक जबरदस्त सफलता दिलाई है. इस फिल्म ने कमाई के मामले में इस साल की बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है. इस फिल्म में अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, संजय दत्त जैसे कई बड़े सेलेब्स शामिल हैं, जिनकी एक्टिंग लोगों को बेहद पसंद आई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

