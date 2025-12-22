Dhurandhar Box Office Collections Day 17: तीसरे वीकेंड भी दिखा रणवीर सिंह की धुरंधर का तूफानी अंदाज, जानें अब तक की टोटल कमाई

Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर इन दिनों सिनेमाघरों में जबरदस्त धमाल मचा रही है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ कर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. आइए जानते हैं अपने तीसरे वीकेंड पर इस फिल्म ने कितनी कमाई की.

रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म लगातार कई नए रिकॉर्ड बना रही है. रिलीज के 17वें दिन यानी तीसरे रविवार को फिल्म ने अपनी तूफानी रफ्तार को बरकरार रखते हुए भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर धमाका किया है. यह फिल्म लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है. ये फिल्म महज 3 हफ्ते में 500 से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और लगातार कमाई ही कर रही है. 'धुरंधर' ने अपने 17वें दिन (रविवार) को लगभग 38.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. तीसरे रविवार के हिसाब से यह एक बेहद शानदार कमाई है. इससे पहले फिल्म ने तीसरे शुक्रवार को 22.50 करोड़ और शनिवार को 34.25 करोड़ रुपये कमाए थे. इस तरह फिल्म ने अपने तीसरे वीकेंड पर ही करीब 95 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस कर लिया है. यह रिपोर्ट अभी तक के डाटा के अनुसार है, बाद में ये आकंडे बदल सकते हैं.

फिल्म की तीसरे वीकेंड की कमाई

17 दिनों के लंबे सफर के बाद 'धुरंधर' का कुल घरेलू नेट कलेक्शन अब 555.75 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. इस आंकड़े के साथ फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ कर दिए हैं. फिल्म ने सनी देओल की 'गदर 2' (525.7 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. वहीं शाहरुख खान की 'पठान' (543.05 करोड़) का रिकॉर्ड भी अब धुरंधर के नाम हो गया है. सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी रणवीर सिंह का जादू छाया हुआ है. रिपोर्टों के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 805 करोड़ रुपये के पार जा चुका है. इसके साथ ही 'धुरंधर' साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है, जिसने विक्की कौशल की 'छावा' के वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. छावा फिल्म ने 797 करोड़ की कमाई की.

'धुरंधर' फिल्म की कहानी क्या है?

आदित्य धर की यह फिल्म कंधार प्लेन हाइजैक कांड और 26/11 जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आधारित है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दमदार कलाकारों ने भूमिका निभाई है. यह 'अवतार: फायर एंड ऐश' जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म के सामने भी खड़ी है. इस फिल्म का क्रेज लोगों में लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इन दिनों सिनेमाघरों में कई और फिल्में भी लगी हैं, लेकिन धुरंधर के आंधी में कोई फिल्म नहीं टिक सकी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

