Dhurandhar Box Office Collections Day 48: आमिर खान की 'हैप्पी पटेल' से भी ज्यादा कमा रही 'धुरंधर', जानें 48वें दिन की कमाई

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर का क्रेज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. फिल्म अपने 48वें दिन भी सिनेमाघरों में जबरदस्त कमाई कर रही है. आइए जानते हैं...

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों एक अलग ही वॉर देखने को मिल रही है. जहां एक तरफ आमिर खान जैसे बड़े सुपरस्टार के प्रोडक्शन की फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' कमाई के लिए स्ट्रगल कर रही है, वहीं रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर' अपने सातवें हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. फिल्म 'धुरंधर' ने अपनी रिलीज के 48वें दिन भी जो आंकड़े पेश किए हैं, उसने लोगों को हैरान कर दिया है.

धुरंधर का 48वें दिन का कलेक्शन

आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' (Dhurandhar) ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी है. रिलीज के 48वें दिन, यानी अपने सातवें बुधवार को फिल्म ने लगभग 1.15 करोड़ की कमाई की है. यह किसी भी हिंदी फिल्म के लिए सातवें हफ्ते में एक ऐतिहासिक आंकड़ा है. इस कमाई के साथ ही फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 829.40 करोड़ के पार पहुंच गया है. गौर करने वाली बात यह है कि 'धुरंधर' ने 'स्त्री 2' के सातवें हफ्ते के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन अब 1322 करोड़ के करीब पहुंच चुका है, जो इसे भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों की लिस्ट में शुमार करता है.

TRENDING NOW

आमिर खान की 'हैप्पी पटेल' का बुरा हाल

दूसरी ओर, 16 जनवरी 2026 को रिलीज हुई आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पस्त नजर आ रही है. वीर दास स्टारर इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन यह दर्शकों को लुभाने में नाकाम रही. फिल्म ने अपने पहले दिन मात्र 1.25 करोड़ की ओपनिंग ली थी. फिल्म ने शुरुआती 5 दिनों में कुल 4.50 करोड़ के करीब कमाई की.

धुरंधर Vs हैप्पी पटेल

जिस दिन 'हैप्पी पटेल' रिलीज हुई उस दिन 'धुरंधर' अपने 43वें दिन में थी. चौंकाने वाली बात यह है कि अपने 43वें दिन भी 'धुरंधर' ने 1.65 करोड़ कमाए थे, जो 'हैप्पी पटेल' की ओपनिंग डे कमाई से कहीं ज्यादा थे. 'हैप्पी पटेल' एक स्पाई-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें आमिर खान और इमरान खान के कैमियो भी हैं, लेकिन कमजोर रिव्यू के कारण फिल्म का बिजनेस नहीं बढ़ सका. वहीं, 'धुरंधर' को दर्शकों ने इसके बेहतरीन एक्शन और रणवीर सिंह की दमदार परफॉरमेंस के लिए बहुत पसंद किया.

सिनेमाघरों से कब गिरेगी धुरंधर?

रिपोर्ट्स कि मानें तो 'धुरंधर' का यह धुंआधार कमाई तब तक नहीं रुकेगा जब तक सनी देओल की अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' (23 जनवरी) सिनेमाघरों में दस्तक नहीं देती. फिलहाल, 'धुरंधर' हिंदी सिनेमा के इतिहास में घरेलू नेट कलेक्शन के मामले में 'पुष्पा 2' और 'स्त्री 2' जैसी फिल्मों को पछाड़कर नंबर 1 की कुर्सी पर बैठ गई है. आमिर खान के प्रोडक्शन की फिल्म 'हैप्पी पटेल' अपने पहले हफ्ते में ही सिनेमाघरों से बाहर होने की कगार पर है, जबकि 'धुरंधर' अपने 48वें दिन भी करोड़ों में खेल रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more