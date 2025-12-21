Dhurandhar Collection: Ranveer Singh की 'धुरंधर' के सामने निकली 'अवतार 3' की हवा, फिल्म ने की बंपर कमाई

Dhurandhar Box Office Collection Day 16: हॉलीवुड फिल्म 'अवतार 3' रिलीज होने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर' पर असर नहीं हुआ है. रणवीर सिंह की फिल्म ने 16वें दिन धांसू कलेक्शन किया है.

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) ने दिखा दिया है कि वह किसी के सामने रुकने वाली नहीं है फिर चाहे हॉलीवुड फिल्म ही क्यों ना हो. दरअसल, कहा जा रहा था कि जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार 3' (Avatar 3) रिलीज होने के बाद फिल्म 'धुरंधर' की कमाई पर असर पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. रणवीर सिंह की फिल्म ने रिलीज के बाद 16वें दिन जितना कलेक्शन किया है, फिल्म 'अवतार 3' का दूसरे दिन भी उतनी कमाई नहीं कर पाई है. इस तरह से हॉलीवुड पर बॉलीवुड पर भारी पड़ा है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बीते शनिवार को छप्परफाड़ कमाई की है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'अवतार 3' का कलेक्शन कितना रहा है.

फिल्म 'धुरंधर' का क्रेज बरकरार

फिल्म 'धुरंधर' का क्रेज खत्म होने के नाम नहीं ले रहा है और लगातार 16वें दिन बंपर कलेक्शन किया है. फिल्म ने रिलीज के तीसरे शनिवार को जबरदस्त कमाई की है. इस फिल्म माउथ पब्लिसिटी का भी काफी फायदा मिला है. फिल्म 'धुरंधर' ने 15 दिनों में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. ये सबसे तेज 500 करोड़ रुपये कमाने वाली तीसरी फिल्म बन गई है. रणवीर सिंह की फिल्म के आगे अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' और शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' है. अब फिल्म 'धुरंधर' के 16वें दिन की कमाई के आंकड़ों पर नजर डालते है. फिल्म ने 35.70 करोड़ रुपये का जबरदस्त कलेक्शन किया है. इस फिल्म ने अब तक 538.90 करोड़ रुपये कमा लिया है. वहीं, सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार 3' ने रिलीज के बाद दूसरे दिन 22.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के आगे हॉलीवुड फिल्म की हवा निकल गई है.

RECORD AFTER RECORD – 'DHURANDHAR' IS A ONE-HORSE RACE – BLOCKBUSTER RUN CONTINUES... #Dhurandhar is setting new benchmarks EVERY SINGLE DAY… Most importantly, despite being in its third week, the film has eclipsed the business of the just-released #Hollywood giant #Avatar in… pic.twitter.com/kc6AT40N41 — taran adarsh (@taran_adarsh) December 21, 2025

फिल्म 'धुरंधर' ने बनाया ये रिकॉर्ड

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने रिलीज के बाद तीसरे शनिवार को अब तक की सबसे ज्यादा कमाई की है. किसी भी फिल्म ने रिलीज के बाद तीसरे शनिवार को इतनी कमाई नहीं की है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत से ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

