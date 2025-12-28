Dhurandhar Collection: 700 करोड़ी हुई 'धुरंधर', रणवीर सिंह के निशाने पर है अल्लू अर्जुन का रिकॉर्ड

Dhurandhar Box Office Collection Day 23: फिल्म 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है. फिल्म ने 700 करोड़ रुपये की कमाई की आंकड़ा पार कर लिया है. रणवीर सिंह के निशाने पर अल्लू अर्जुन का रिकॉर्ड है.

Dhurandhar Box Office Collection: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) बीते 23 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है. फिल्म की कमाई का आलम ये है कि 23 दिन में एक बार भी आंकड़ा 15 करोड़ से नीचे नहीं पहुंचा है. अब नतीजा ये है चौथे वीकेंड के खत्म होने से पहले फिल्म ने 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' हिंदी बॉक्स ऑफिस पर दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. इस फिल्म के आगे सिर्फ साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' (2024) है, जिसने 830 करोड़ रुपये की कमाई की है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की अब इस फिल्म के रिकॉर्ड पर नजरे हैं. आइए जानते हैं कि इस फिल्म का अब तक कितना कलेक्शन हो चुका है.

फिल्म 'धुरंधर' ने शनिवार को किया इतना कलेक्शन

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को लोगों की तरफ से जरबदस्त रिस्पॉन्स मिला और मेकर्स की तिजोरियां नोटों से भर गईं. इस फिल्म ने रिलीज के बाद 23वें दिन बंपर कलेक्शन किया है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बीते शनिवार को 20.90 करोड़ रुपये कमाए हैं और अब तक कुल आंकड़ा 706.40 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, इस फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हो चुकी है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी काफी पसंद की जा रही है. बताते चलें कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को पाकिस्तान के अलावा गल्फ देशों ने बैन कर दिया है.

ABKI BAAR 800 PAAR – 'DHURANDHAR' REFUSES TO SLOW DOWN... #Dhurandhar continues its sensational run, with the *fourth Saturday* numbers once again proving that the film is in no mood to slow down anytime soon. Let's compare #Dhurandhar's performance over its *first four… pic.twitter.com/DTkXZOt5j8 — taran adarsh (@taran_adarsh) December 28, 2025

फिल्म 'धुरंधर 2' साल 2026 में होगी रिलीज

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की दूसरा पार्ट फिल्म 'धुरंधर 2' भी आएगा. इस फिल्म के आखिर में बताया गया है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई तो लोग काफी ज्यादा उत्साहित हो गए. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19, 2026 को दस्तक देगी. इस फिल्म की कहानी ने लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित किया है और जिके चलते इसे माउथ पब्लिसिटी का जबरदस्त फायदा मिला है. फिल्म 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, सारा अर्जुन नजर आए हैं. इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी आदित्य धर के पास थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

