Dhurandhar Collection Day 44: 'धुरंधर' ने 900 करोड़ की तरफ बढ़ाए कदम, 'पुष्पा 2' का 44वें दिन था ये हाल

Dhurandhar Box Office Collection: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' करीब डेढ़ महीने से लोगों का जबरदस्त मनोरंजन कर रही है. इस फिल्म ने 44वें दिन जबरदस्त कमाई की है.

Ranveer Singh Movie Box Office Collection: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह समेत कई अन्य स्टार्स सजी फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है. फिल्म को रिलीज हुए भले ही डेढ़ महीना हो गया हो लेकिन इसकी कमाई कायम है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इसका अंदाजा 44वें दिन के कलेक्शन से लगाया जा सकता है. 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने बीते शनिवार को जबरदस्त कलेक्शन किया है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने अब तक कितने करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इसके साथ ही जानते हैं कि 5 दिसंबर, 2024 को रिलीज हुई साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2' (Pushpa 2) ने 44वें दिन कितना कलेक्शन किया था.

फिल्म 'पुष्पा 2' से काफी आगे है फिल्म 'धुरंधर'

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को पहले दिन से लेकर 44वें दिन तक लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म को रिलीज हुई इतने दिन हो चुके हैं लेकिन उस हिसाब से जबरदस्त कमाई हो रही है. 5 दिसंबर के बाद से अब तक कई मूवीज ने सिनेमाघरों में दस्तक दी लेकिन रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' पर कोई असर नहीं पड़ा. इस फिल्म ने बीते शनिवार यानी 17 जनवरी को 3.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और अब तक कुल कमाई 875.50 करोड़ रुपये हो गई है. इस तरह से फिल्म ने 900 करोड़ रुपये के कलेक्शन की संभावना जाग गई है. फिल्म 'धुरंधर' की 44वें दिन की कमाई की तुलना फिल्म 'पुष्पा 2' से करें तो पता चलता है कि रणवीर सिंह साउथ स्टार अल्लू अर्जुन से काफी आगे हैं. दरअसल, 5 दिसंबर, 2024 को रिलीज हुई फिल्म 'पुष्पा 2' ने 44वें दिन 50 लाख रुपये कमाए थे. वहीं, पूरे एक साल बाद 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' ने 44वें दिन 3.60 करोड़ रुपये की कमाई की है.

875 NOT OUT... #Dhurandhar storms past the ₹ 875 cr milestone on its seventh Saturday [Day 44] – a truly historic achievement. Meanwhile, the film continues to be the first choice of moviegoers, despite multiple new releases, including #HappyPatel, the #AamirKhan-produced film.… pic.twitter.com/fdel1xEUta — taran adarsh (@taran_adarsh) January 18, 2026

फिल्म में सारा अर्जुन ने किया रणवीर सिंह की पत्नी का रोल

फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के अपोजिट सारा अर्जुन नजर आ रही हैं. वहीं, फिल्म में अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और राकेश बेदी जैसे सितारे महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. फिल्म 'धुरंधर' का डायरेक्शन आदित्य धर ने किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

