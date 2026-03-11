Dhurandhar The Revenge Paid Preview: 54 साल के इस एक्टर का रिकॉर्ड तोड़ने निकले रणवीर सिंह, पेड प्रीव्यू बुकिंग में हो रही है बंपर कमाई

Dhurandhar The Revenge Paid Preview Record: आदित्य धर, रणवीर सिंह, संजय दत्त और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर द रिवेंज के ट्रेलर सशल मीडिया पर हंगामा मचा रहा है. इसी बीच फिल्म के पेड़ प्रीव्यू को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.

Dhurandhar The Revenge Paid Preview Record: रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) और आर माधवन (R Madhavan) एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने को तैयार हैं. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. रिलीज के बाद से ही लोग इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं. इंडिया ही नहीं बल्कि दूर देशों में भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का क्रेज देखने को मिल रहा है. हाल ही में जियो स्टूडियो और B62 स्टूडियो की इस फिल्म के ट्रेलर ने 40 देशों में बवाल मचाया था. रूस, स्पेन, कनाडा, केन्या, नेपाल, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नॉर्वे और पोलैंड जैसे देशों में इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के पेड रिव्यू ने भी नोट छापने शुरू कर दिए हैं. अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' एक बड़ा रिकॉर्ड धराशाही कर डालेगी.

कौन सा रिकॉर्ड तोड़ेगी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज'

सैकनिल्क की रिपोर्ट की मानें तो रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के पेड प्रीव्यू की 18.66 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है. ये आंकड़ा फिलहाल तेजी से आगे बढ़ रहा है. अब तक फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के 8337 शोज बुक किए जा चुके हैं. ब्लॉक सीट्स की कमाई देखें तो फिल्म ने अब तक 23.89 करोड़ का कारोबार कर डाला है. माना जा रहा कि ये आंकड़ा आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के पेड रिव्यू को गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. ऐसे में माना जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर 2 ' जल्द ही पवन कल्याण की OG फिल्म को हराने वाली है.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का क्या होगा अंजाम?

पवन कल्याण की फिल्म दे कॉल हिम OG के लिए भी पेड प्रीव्यू रखा गया था. इस दौरान इस फिल्म ने 21 करोड़ के बड़े नेट कलेक्शन जमा करके बवाल मचा दिया था. अब ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करनी होगी. अगर ऐसा हुआ तो ये रिकॉर्ड भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के नाम हो जाएगा. बता दें कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ समेत 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ईद, गुड़ी पड़वा और उगादी के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर दधमाल मचाएगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

