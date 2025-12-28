ENG हिन्दी
Dhurandhar Worldwide Collection: रणवीर सिंह के सामने है इन दो खान स्टार्स का चैलेंज, जानें 'धुरंधर' का कलेक्शन

Ranveer Singh Movie Worldwide Collection: रणवीर सिंह की मूवी 'धुरंधर' 5 दिसंबर से सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म वर्ल्डवाइड जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. हालांकि, ये फिल्म दो मूवीज से पीछे है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: December 28, 2025 10:40 PM IST

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) को सिनेमाघरों में 23 दिन हो चुके हैं और इसका क्रेज लगातार बना हुआ है. इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसका नतीजा बॉक्स ऑफिस देखने को मिल रहा है. फिल्म 'धुरंधर' को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के तमाम देशों में जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई कर ली है. रणवीर सिंह की फिल्म भले ही बंपर कलेक्शन कर रही है लेकिन इसके सामने आमिर खान और शाहरुख खान की फिल्मों के वर्ल्डवाइड कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ने का चैलेंज है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'दंगल' और फिल्म 'जवान' से ये फिल्म कितना पीछे है.

फिल्म 'धुरंधर' के आगे ये मूवीज

आमिर खान की फिल्म 'दंगल' साल 2016 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने भारत में 538.03 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं, फिल्म 'दंगल' ने वर्ल्डवाइड 1968.03 करोड़ रुपये की कमाई की थी. शाहरुख खान की 'जवान' ने साल 2023 में बड़े पर्दे पर दस्तक दी थी. इस फिल्म ने भारत में 761.98 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, फिल्म 'जवान' ने वर्ल्डवाइड 1148.32 करोड़ कमाए थे. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के अब तक के वर्ल्डवाइड कलेक्शन पर नजर डालें तो 1051.6 करोड़ रुपये जोड़ लिए हैं. इसमें भारत की 836 करोड़ रुपये की कमाई शामिल है. इस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के सामने आमिर खान की फिल्म 'दंगल' और शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' है. तीनों फिल्मों के कलेक्शन की तुलना करें तो रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' का रिकॉर्ड तो आसानी से तोड़ सकती है. हालांकि, आमिर खान की 'दंगल' की कमाई तक पहुंचना बहुत मुश्किल है.

डायरेक्टर आदित्य धर ने बनाई है फिल्म 'धुरंधर'

फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ एक्ट्रेस सारा अर्जुन नजर आ रही हैं और दोनों को प्रेमी जोड़े के तौर पर दिखाया गया जो बाद में शादी कर लेते हैं. फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के अलावा राकेश बेदी, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे स्टार्स भी नजर आ रहे हैं. इस फिल्म की कहानी पाकिस्तान की काली करतूतों के साथ ही कराची के ल्यारी पर बेस्ड है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का डायरेक्शन आदित्य धर ने किया है. बताते चलें कि साल 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक' को भी डायरेक्टर आदित्य धर ने बनाया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

