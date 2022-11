Drishyam 2 Box Office Collection Day 1: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) इन दिनों अपनी फिल्म 'दृश्यम 2' को लेकर चर्चा में बने हुए है। अजय देवगन की ये फिल्म अभी हाल ही में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है। अजय देवगन की 'दृश्यम 2' की कमाई के पहले दिन के आंकड़ें सामने आ गए है। जिसे देखने के बाद मेकर्स के साथ-साथ फैंस भी काफी खुश नजर आ रहे है। अजय देवगन की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा दिया है। तरण आदर्श ने अभी हाल ही में फिल्म से जुड़े कुछ आंकड़ें शेयर किए है। जिसने सबको हैरान दिया है।

अजय देवगन, श्रिया सरन (Shriya Saran),तब्बू (Tabu) और अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की फिल्म दृश्यम 2 (Drishyam 2) को रिलीज हुए एक दिन पूरा हो गया है। इसी बीच ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि अजय देवगन की दृश्यम 2 और कर्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 पहले दिन नेशनल चेन कलेक्शन में कितनी कमाई की थी। इस मामले में अजय देवगन की फिल्म ने भूल भुलैया 2 को पीछे छोड़ दिया है। जहां भूल भुलैया 2 ने पहले दिन केवल नेशनल चेन से 7.23 करोड़ का कारोबार किया था, तो वही अजय देवगन की दृश्यम 2 ने 7.60 करोड़ रुपये का करोबार किया है। अजय देवगन की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कुल कमाई 15.38 करोड़ रुपये की है। जिसने सबको हैरान कर दिया है।

#Drishyam2 vs #BhoolBhulaiyaa2 at *national chains*… *Day 1* biz…

#Drishyam2 REJUVENATES the industry that was going through a turbulent phase after a string of failures…

? Takes a FLYING START on Day 1

? SECOND BIGGEST START of 2022 [outright #Hindi films]

? ₹ 50 cr+ weekend on the cards

Fri ₹ 15.38 cr. #India biz. pic.twitter.com/N4doDDjkJQ

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 19, 2022