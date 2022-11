Drishyam 2 Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू और एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) की लीड रोल वाली फिल्म 'दृश्यम 2' रिलीज होने के बाद से ही काफी चर्चा में बनी हुई है। अजय देवगन की इस फिल्म का फैंस काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। अजय देवगन की फिल्म को रिलीज हुए 2 दिन हो गए है। इन दोनों दिनों में इस दृश्यम 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। पहले दिन की कमाई के बाद अब दूसरे दिन की कमाई के आंकड़ें सामने आ गए है, जिसे देखने के बाद मेकर्स गदगद हो गए है।

श्रिया सरन (Shriya saran) अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) और अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 (Drishyam 2) ने दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक ट्वीट पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि अजय देवगन की फिल्म ने दूसरे दिन 21.59 करोड़ का करोबार किया है। इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई 36.97 करोड़ रुपये हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि तब्बू और अजय देवगन की दृश्यम 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 15.38 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। फिल्म की कमाई के ये आंकड़ें देखने के बाद मेकर्स काफी खुश नजर आ रहे है।

All estimations and calculations go for a toss… #Drishyam2 is SENSATIONAL on Day 2... East. West. North. South. The REMARKABLE RUN continues PAN-#India… Multiplexes superb, mass pockets join the party… Fri 15.38 cr, Sat 21.59 cr. Total: ₹ 36.97 cr. #India biz. ??? pic.twitter.com/mc8xJdQsD6

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 20, 2022