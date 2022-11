Drishyam 2 Morning Occupancy Day 1: बॉलीवुड स्टार अजय देवगन (Ajay Devgn), श्रिया सरन, तब्बू (Tabu) और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म दृश्यम 2 (Drishyam 2) को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है। इस भारी उत्साह के बीच अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी कुमार मंगल की फिल्म दृश्यम 2 आज रिलीज हो गई है। इस फिल्म को दर्शकों ने पहले दिन अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। फिल्म रिलीज से पहले ही जबरदस्त एडवांस बुकिंग के आंकड़े पेश करने में सफल हुई थी। अब फिल्म फर्स्ट डे, फर्स्ट शो की रेस में भी आगे निकलती दिख रही है। सामने आईं मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म रिलीज के बाद पहले दिन के पहले शो में दर्शकों की भारी संख्या थियेटर खींचने में कामयाब रही है।

ट्रेड एक्सपर्ट सुमित कडेल ने बताया कि फिल्म दृश्यम 2 को मॉर्निंग शोज में करीब 35 फीसदी की ऑक्यूपेंसी दर मिली है। जो काफी अच्छी है। इतना ही नहीं, इस ऑक्यूपेंसी दर को साल 2022 में रिलीज हुई किसी भी बॉलीवुड फिल्म से बेहतर बताया गया है। एंटरटेनमेंट न्यूज (Entertainment News) की दुनिया में इस खबर से हलचल मच गई है। रिपोर्ट्स की मुताबिक फिल्म को सभी बड़े शहरों में मॉर्निंग शोज में करीब 35 फीसदी की ऑक्यूपेंसी दर मिली है।

#Drishyam2 opens with 30% -35 % occupancy in Major cities.. VERY GOOD OPENING !!

— Sumit Kadel (@SumitkadeI) November 18, 2022