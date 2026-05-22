Drishyam 3 Box Office Collection Day 1: रिलीज होते ही Mohanlal की फिल्म ने उड़ाया गर्दा, वर्ल्डवाइड कूट डाले इतने करोड़

Drishyam 3 Box Office Collection Day 1: जीतू जोसेफ के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'दृश्यम 3' रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म के रिलीज होते ही मोहनलाल ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया है. चलिए जानते हैं कि ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने कितने नोट छापे हैं.

Drishyam 3 Box Office

Drishyam 3 Box Office Collection Day 1: मलयालम सिनेमा समय के साथ एक से बढ़कर एक फिल्में दे रहा है. इस बार भी जीतू जोसेफ (Jeethu Joseph) की फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) ने मलयालम सिनेमा का नाम रोशन कर डाला है. 21 मई 2026 यानी बीते ही दिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है. मोहनलाल (Mohanlal) की इस फिल्म का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. आखिरकार 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. हाल ये है कि लोगों ने सुबह से ही सिनेमाघरों के बाहर लाइन लगानी शुरू कर दी है. यही वजह है कि ओपनिंग डे पर ही इस फिल्म ने बंपर कमाई कर डाली है. पहले दिन की कमाई की बात की जाए तो इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 15.85 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. फिल्म 'दृश्यम 3' के पहले दिन 51 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है. बीते दिन फिल्म 'दृश्यम 3' के देश भर में 5,506 शो दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'दृश्यम 3' का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 18.37 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 15.85 करोड़ रुपए आंका जा रहा है.

क्या है फिल्म 'दृश्यम 3' की कमाई का हाल?

पहले ही दिन फिल्म 'दृश्यम 3' का ओवरसीज कलेक्शन 25 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है. वहीं फिल्म 'दृश्यम 3' ने पहले ही दिन वर्ल्डवाइड 43.37 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला है. कहना गलत नहीं होगा कि रिलीज होते ही फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉलीवुड की बाकी फिल्मों की बैंड बजा दी है. अब ये तो होना ही था. फैंस को वैसे भी फिल्म 'दृश्यम 3' में मोहनलाल की एक्टिंग काफी पसंद आ रही है. लोग लगातार सोशल मीडिया पर फिल्म 'दृश्यम 3' और मोहलाल की तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि जीतू जोसेफ ने फिल्म की कहानी को बड़ी ही चतुराई के साथ गढ़ा है. यही वजह है कि लोग फिल्म 'दृश्यम 3' के एक-एक सीन से नजर नहीं हटा पाए.

साउथ में क्या कमाल दिखा रही है फिल्म 'दृश्यम 3'?

फिल्म 'दृश्यम 3' का साउथ में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. ऐसा लग रहा है कि जैसे मोहनलाल के आने का सबको बेसब्री से इंतजार था. फिल्म 'दृश्यम 3' ने कन्नड़ बेल्ट में 20 लाख रुपए कमाए हैं. यहां पर फिल्म की ऑक्यूपेंसी 19 प्रतिशत दर्ज की गई. मलयालम में फिल्म 'दृश्यम 3' ने 13.70 करोड़ रुपए छापे हैं. वहीं तमिल में फिल्म ने 45 लाख रुपए का बिजनेस किया है. तेलुगू में फिल्म 'दृश्यम 3' ने 1.50 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. आंकड़े इस बात का सबूत है कि फिल्म 'दृश्यम 3' ने आते ही बवाल मचा दिया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…