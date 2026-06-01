Drishyam 3 Box Office Collection Day 10: दूसरे संडे भी 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, 10वें दिन मोहनलाल की फिल्म ने की बंपर कमाई

Drishyam 3 Box Office Collection Day 10: सुपरस्टार मोहनलाल की सस्पेंस-थ्रिलर 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. रिलीज के दूसरे रविवार यानी 10वें दिन को फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया.

दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा

Drishyam 3 Box Office Collection Day 10: सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के शौकीनों के लिए इस समय सिनेमाघरों में जश्न का माहौल है. मलयालम सिनेमा की सबसे मशहूर और कामयाब फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' का आखिरी और फाइनल चैप्टर यानी 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रहा है. सुपरस्टार मोहनलाल की इस फिल्म का दर्शकों को बरसों से इंतजार था. अब रिलीज होते ही इस फिल्म ने बॉलीवुड, साउथ और हॉलीवुड की कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

दूसरे रविवार का धमाका

बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बताने वाली मशहूर वेबसाइट 'सैकनिल्क' (Sacnilk) की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे रविवार यानी फिल्म के 10वें दिन देश भर में 'दृश्यम 3' के पास सिर्फ 2570 शोज ही बचे थे. लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कम शोज होने के बावजूद दर्शकों की भारी भीड़ के चलते फिल्म ने रविवार को 5.10 करोड़ की शानदार कमाई कर डाली. यह कलेक्शन शनिवार के मुकाबले काफी ज्यादा है. जिससे यह साफ होता है कि फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज अभी खत्म नहीं हुआ है.

10 दिनों का डे-वाइज कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी थी. वीकडेज में भी फिल्म करोड़ों में खेलती रही है.

पहला दिन (ओपनिंग डे): 15.85 करोड़

दूसरा दिन: 11.05 करोड़

तीसरा दिन: 13.70 करोड़

चौथा दिन: 11.85 करोड़

पांचवां दिन: 7.70 करोड़

छठा दिन: 6.50 करोड़

सातवां दिन: 6.65 करोड़

आठवां दिन: 6.65 करोड़

नौंवा दिन: 4.30 करोड़

दसवां दिन: 5.10 करोड़

कुल कमाई का पूरा गणित

इन 10 दिनों की ताबड़तोड़ कमाई की बदौलत 'दृश्यम 3' का भारत में कुल नेट कलेक्शन 91.35 करोड़ हो चुका है, जो जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगा. वहीं भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 106 करोड़ तक पहुंच गया है. अगर दुनिया भर की बात करें, तो विदेशी बाजारों को मिलाकर फिल्म ने अब तक 219.75 करोड़ का छप्परफाड़ बिजनेस कर लिया है.

जीतू जोसेफ का निर्देशन

यह फिल्म साल 2021 में आई 'दृश्यम 2' की अगली और लास्ट पार्ट है, जिसका निर्देशन एक बार फिर मास्टरमाइंड डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने किया है. फिल्म में मोहनलाल के साथ मीना, अंसिबा हसन, एस्तेर अनिल और सिद्दीकी जैसे बेहतरीन कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं. आपको बता दें कि मूल रूप से मलयालम में बनी इसी फिल्म की कहानी पर अजय देवगन ने हिंदी में 'दृश्यम' बनाई थी, जिसने इतिहास रचा था. अब मोहनलाल की इस फिल्म के बाद, इसी साल 2 अक्टूबर को अजय देवगन स्टारर हिंदी 'दृश्यम 3' भी सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.