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Drishyam 3 Box Office Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर दूसरे मंडे भी दिखा मोहनलाल का दम, 12वें दिन भी कर रही धुआंधार कमाई

Drishyam 3 Box Office Collection: मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर लगातार गदर काट रही है. फिल्म को रिलीज हुए 12 दिन हो गए हैं और ये बॉक्स ऑफिस पर लगातार धुआंधार कमाई कर रही है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 1, 2026 11:27 AM IST
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12वें दिन 'दृश्यम 3' ने कितनी कमाई की?

Drishyam 3 Box Office Collection Day 12: चौथी फेल जॉर्जकुट्टी का दिमाग एक बार फिर पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर भारी पड़ता नजर आ रहा है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) अपनी रिलीज के 12वें दिन भी थिएटर्स में तबाही मचा रही है. वीकेंड पर धमाल मचाने के बाद अब वीकडेज पर भी ये गदर काट रही है. जहां वर्किंग डेज शुरू होते ही फिल्मों का दम निकल जाता है, वहीं दूसरे सोमवार को मोहनलाल स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस (Drishyam 3 Box Office Collection) पर धुआंधार कमाई कर रही है. 11 दिनों में 225 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी इस सस्पेंस थ्रिलर मूवी के अब 12वें दिन के आंकड़े (Drishyam 3 Box Office Collection Day 12) सामने आ चुके हैं. आइए एक नजर इसके 12वें दिन के आंकड़ों पर डालते हैं.

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Drishyam 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12

मोहनलाल (Mohanlal) स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' ने 21 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी और तभी से ये फिल्म गदर काट रही है. फिल्म ने रिलीज के महज 8 दिनों में ही दुनियाभर में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली थी और रिलीज के 12वें दिन भी करोड़ों में नोट छाप रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह 11 बजे तक आए आंकड़ों के हिसाब से फिल्म ने 12वें दिन 0.08 करोड़ रुपए की कमाई की है.

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Week 1- 81.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 9- 4.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 10- 5.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 11- 5.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 12- 0.08 करोड़ रुपए का कलेक्शन

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भारत में कुल कलेक्शन- 96.78 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 112.30 करोड़ रुपए

'दृश्यम 3' वर्ल्डवाइड कलेक्शन

वहीं अगर बात करें फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो इसने 225 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'दृश्यम 3' ने 11 दिनों में दुनियाभर में 228.95 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर ली है और इसी के साथ ये मलयामलम सिनेमा की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है.

नोट- ऊपर दिए गए आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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