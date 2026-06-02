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Drishyam 3 Box Office Collection Day 13: 100 करोड़ से इंचभर दूर है मोहनलाल की फिल्म, 13वें दिन के कलेक्शन ने बिगाड़ा खेल!

Drishyam 3 Box Office Collection: 'दृश्यम 3' को रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं और मूवी अब जल्द ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली है. वहीं अब फिल्म के 13वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आए है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 2, 2026 11:06 AM IST
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100 करोड़ क्लब से इंचभर दूर है 'दृश्यम 3'

Drishyam 3 Box Office Collection Day 13: मलयालम सिनेमा के मास्टरमाइंड जॉर्जकुट्टी यानी मोहनलाल (Mohanlal) का जादू इन दिनों दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. 21 मई 2026 को रिलीज हुई फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) को रिलीज हुए 13 दिन हो चुके हैं और इसने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. 'दृश्यम 3' रिलीज के बाद से ही लोगों के बीच चर्चा में बना हुआ है, सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं. हालाकि, 13वें दिन तक बॉक्स ऑफिस (Drishyam 3 Box Office Collection) पर इसकी सांसे फूलने लगी हैं. जहां फिल्म ने वीकेंड पर शानदार कमाई की थी, वहीं वर्किंग डेज आते ही इसे टगड़ा झटका लगा है. दूसरे मंगलवार यानी 13वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए है. आइए जानते हैं फिल्म ने अबतक कितनी कमाई की है.

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मोहनलाल स्टारर Drishyam 3 को रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं और 13वां दिन लग चुका है. फिल्म 12 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्लब में शामिल होने से बस इंच भर दूर है. हालांकि, 13वें दिन तक फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है बावजूद इसके उम्मीद जताई जा रही है कि, 13वें दिन अंत तक फिल्म 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर लेगी. आइए एक नजर इसके दूसरे मंगलवार (Drishyam 3 Box Office Collection Day 13) के शुरुआती आंकड़ों पर डालते हैं.

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Drishyam 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 13

जहां वीकेंड पर 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था, वहीं वर्किंग डेज में इसकी चमक फीकी पड़ती दिखाई दे रही हैं. पहले रविवार यानी 11वें दिन फिल्म ने 5.35 करोड़ रुपए की कमाई की थी. वहीं वर्किंग डेज शुरू होते ही दूसरे ही सोमवार को फिल्म ने सिर्फ 2.20 करोड़ रुपए की ही कमाई की. 13वें दिन फिल्म ने 0.04 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है. हालांकि, ये अभी शुरुआती आंकड़े ही हैं आगे इनमें बदलाव होंगे.

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Week 1- 81.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 9- 4.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 10- 5.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 11- 5.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 12- 2.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 13- 0.04 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 98.94 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 114.80 करोड़ रुपए

'दृश्यम 3' वर्ल्डवाइड कलेक्शन

'दृश्यम 3' के अब तक के सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, भारत में इसने कुल 98.94 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और इस लिहाज से फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने से बद चंद कदम दूर है. वहीं अगर बात करें फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो इसने 225 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'दृश्यम 3' ने 12 दिनों में दुनियाभर में 228.95 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर ली है और इसी के साथ ये मलयामलम सिनेमा की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है.

नोट- ऊपर दिए गए आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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