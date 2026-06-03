Drishyam 3 Box Office Collection Day 14: धीरे-धीरे कम हो रहा मोहनलाल की फिल्म का क्रेज, 14वें दिन लाखों में सिमटी कमाई!

Drishyam 3 Box Office Collection: मोहनलाल की सस्पेंस थ्रिलर 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट तो निकाल लिया है, लेकिन 14वें दिन फिल्म की कमाई में भारी गिरावट आई है.

'दृश्यम 3' की रफ्तार पड़ी धीमी

Drishyam 3 Box Office Collection Day 14: जीतू जोसेफ के डायरेक्शन में बनी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. एक बार फिर मोहनलाल (Mohanlal) ने जॉर्जकुट्टी बनकर अपने शातिर दिमाग का जलवा दिखाया है, जो मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट में साफ देखने को मिल रहा है. मोहनलाल की 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की आखिरी किस्त 'दृश्यम 3' ने 21 मई 2026 को थिएटर्स में दस्तक दी थी और तभी से ये लगातार करोड़ों में कमाई कर रही थी. हालांकि, जैसे-जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे-वैसे अब इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिल रहा है. इसी बीच फिल्म के 14वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Drishyam 3 Box Office Collection) की रिपोर्ट सामने आ गई है.

मोहनलाल स्टारर फिल्म 'दृश्मय 3' ने रिलीज के महज 5 दिनों के अंदर कई मलयालम फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे वहीं 8 दिनों के भीतर ही इसने वर्ल्डवाइड कलेक्शन में 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली थी. हालांकि, अब इसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है. तो चलिए एक नजर इसके 14वें दिन के कलेक्शन (Drishyam 3 Box Office Collection Day 14) पर डालते हैं.

Drishyam 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14

वीकेंड पर ताबड़तोड़ कमाई करने वाली मोहनलाल की फिल्म वर्किंग डे पर दर्शकों को तरसती नजर आ रही हैं. 11 दिनों में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली इस मूवी ने 14वें दिन दम तोड़ दिया है और अब इसकी कमाई लाखों में सिमटती नजर आ रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'दृश्यम 3' ने दूसरे बुधवार यानी 14वें दिन 0.04 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

Week 1- 81.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 9- 4.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 10- 5.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 11- 5.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 12- 2.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 13- 1.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 14- 0.04 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 100.49 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 116.60 करोड़ रुपए

'दृश्यम 3' वर्ल्डवाइड कलेक्शन और बजट

'दृश्यम 3' के अब तक के सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म भारत में कुल 100.49 करोड़ रुपए, ग्रॉस कलेक्शन 116.60 करोड़ रुपए और वर्ल्डवाइड 241.05 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है. वहीं इसका कुल बजट 100 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, इस हिसाब से फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी अब अपना बजट वसूल कर लिया है और वर्ल्डवाइड कलेक्शन से ये सुपरहिट का तमगा अपने नाम कर चुकी है.

नोट- ऊपर दिए गए आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…