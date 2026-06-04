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Drishyam 3 Box Office Collection Day 15: थिएटर्स में 15वें दिन भी छाया 'दृश्यम 3' का जादू, 58 घंटों में ही रच दिया था ये इतिहास

Drishyam 3 Box Office Collection: मोहनलाल स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर अपना 14 दिनों का सफर तय कर लिया है और अब इसने तीसरे हफ्ते में एंट्री कर ली है. ऐसे में आइए जानते हैं 15वें दिन इसने कितनी कमाई की.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 4, 2026 11:02 AM IST
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'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Drishyam 3 Box Office Collection Day 15: मोहनलाल (Mohanlal) स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) को रिलीज हुए 14 दिन बीत चुके हैं और 15वां दिन शुरू हो चुका है, लेकिन सिनेमाघरों में जॉर्जकुट्टी के दिमाग और उसके खौफ का जादू रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है. जहां बड़ी-बड़ी फिल्में भी दूसरे हफ्ते में आते ही पानी भरती नजर आने लगती हैं, वहीं मोहनलाल की फिल्म 15वें दिन भी बॉक्स ऑफिस (Drishyam 3 Box Office Collection Day 15) पर अंगद की तरह पैर जमाए बैठी है. फिल्म की इस सुनामी का अंदाजा तो रिलीज के पहले हफ्ते ही लग गया था, जब इस सस्पेंस थ्रिलर ने रिलीज के महज शुरुआती 58 घंटों के भीतर की 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार करके मलयालम सिनेमा के लिए नया इतिहास लिख दिया था.

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वहीं अब मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' अपने तीसरे हफ्ते की दहलीज पर खड़ी है, तो हर किसी की नजरें इसके 15वें दिन के कलेक्शन पर टिकी हैं. हालांकि, अब इसके कलेक्शन में गिरावट देखी जा रही हैं, बावजूद इसके ये लगातार करोड़ों में कमाई कर रही है. तो चलिए 15वें दिन के इसके शुरुआत कलेक्शन (Drishyam 3 Box Office Collection) के आंकड़ों पर नजर डालते हैं.

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Drishyam 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 15

'दृश्यम 3' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है. फिल्म ने रिलीज के महज 58 घंटों के अंदर 100 करोड़ी क्लब में एंट्री कर नया इतिहास लिखा दिया था. फिलहाल इसकी कमाई की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन ये 15वें दिन भी करोड़ों में नोट छाप रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहनलाल स्टारर इस मूवी ने रिलीज के तीसरे गुरुवार यानी 15वें दिन 0.03 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. हालांकि, ये अभी शुरुआत आंकड़े हैं आगे इसमें बदलाव होंगे.

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Drishyam 3 VS Blast Box Office Collection: 100 करोड़ी हुई 'दृश्यम 3', 'ब्लास्ट' का हो गया इतना कलेक्शन

Week 1- 81.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 9- 4.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 10- 5.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 11- 5.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 12- 2.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 13- 1.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 14- 1.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 15- 0.03 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 101.73 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 118.04 करोड़ रुपए

'दृश्यम 3' वर्ल्डवाइड कलेक्शन और बजट

'दृश्यम 3' के अब तक के सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म नें भारत में कुल 101.73 करोड़ रुपए, ग्रॉस कलेक्शन 118.04 करोड़ रुपए और वर्ल्डवाइड 241.05 करोड़ रुपए पार का कलेक्शन कर चुकी है. बता दें कि, फिल्म का कुल बजट 100 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, इस हिसाब से फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी अब अपना बजट वसूल कर लिया है और वर्ल्डवाइड कलेक्शन से ये सुपरहिट का तमगा अपने नाम कर चुकी है.

नोट- ऊपर दिए गए आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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