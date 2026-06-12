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Drishyam 3 Box Office Collection Day 22: 'पेड्डी' ने बिगाड़ा मोहनलाल की फिल्म का खेल! लाखों में सिमटी 'दृश्यम 3' की कमाई

Drishyam 3 Box Office Collection: मोहनलाल स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 22 दिन हो चुके हैं. हालांकि, 'पेड्डी' ने फिल्म का पूरा खेल बिगाड़ दिया और राम चरण की मूवी के बाद इसकी कमाई लाखों में सिमट गई है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 12, 2026 6:58 AM IST
Drishyam 3 Box Office Collection Day 22: 'पेड्डी' ने बिगाड़ा मोहनलाल की फिल्म का खेल! लाखों में सिमटी 'दृश्यम 3' की कमाई

लाखों में सिमटी 'दृश्यम 3' की कमाई

Drishyam 3 Box Office Collection Day 22: बॉक्स ऑफिस पर बीते तीन हफ्तों से अपनी चालाकी और सस्पेंस का जादू बिखेर रहे जॉर्जकुट्टी के पैर आखिरकार डगमगा गए हैं. मोहनलाल स्टारर 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) की ताबड़तोड़ कमाई पर राम चरण (Ram Charan) और जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) स्टारर फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) की रिलीज ने ब्रेक लगा दिया है. सिनेमाघरों में 'पेड्डी' के आने के बाद बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई कर रही मोहनलाल (Mohanlal) की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का खेल ऐसा बिगड़ा कि अब इसका कलेक्शन लाखों में सिमट गया है. मूवी को रिलीज हुए 22 दिन हो चुके हैं ऐसे हैं आइए जानते हैं कि, 'पेड्डी' के खौफ के आगे 'दृश्यम 3' का 22वें दिन (Drishyam 3 Box Office Collection Day 22) क्या हाल हुआ.

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'दृश्यम 3' के आगे दीवार बनकर खड़ी हुई 'पेड्डी'

रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही मोहनलाल स्टारर सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' के आगे 'पेड्डी' एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो गई. नतीजतन फिल्म का कलेक्शन अब करोड़ों से खिसककर लाखों की कगार पर आ गिरा है. आइए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितना कलेक्शन (Drishyam 3 Box Office Collection) किया है.

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Drishyam 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 22

'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर 15.85 करोड़ रुपए की कमाई के साथ शानदार ओपनिंग की थी. इसके बाद लगातार ये ताबड़तोड़ कमाई कर रही थी. हालांकि, 'पेड्डी' की रिलीज के बाद इसके कलेक्शन में तेजी से गिरावट देखी गई है और 22वें दिन आते-आते ये लाखों में कारोबार करने लगी है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'दृश्यम 3' ने 22वें दिन 0.26 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है.

Week 1- 81.95 करोड़ रुपए कलेक्शन
Week 2- 20. 68 करोड़ रुपए कलेक्शन
Day 16- 0.80 करोड़ रुपए कलेक्शन
Day 17- 1.30 करोड़ रुपए कलेक्शन
Day 18- 1.70 करोड़ रुपए कलेक्शन
Day 19- 0.50 करोड़ रुपए कलेक्शन
Day 20- 0.40 करोड़ रुपए कलेक्शन
Day 21- 0.37 करोड़ रुपए कलेक्शन
Day 22- 0.26 करोड़ रुपए कलेक्शन

भारत में कुल कमाई- 107.96 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कमाई- 125.24 करोड़ रुपए
वर्ल्डवाइड कमाई- 236.89 करोड़ रुपए

'दृश्यम 3' ने अपने नाम कौन-कौन से रिकॉर्ड किए?

'दृश्यम 3' ने रिलीज के बाद अपने नाम कई रिकॉर्ड किए हैं. जिसमें सबसे बड़ी प्री-रिलीज डील, दूसरी सबसे बड़ी मलयालम ओपनिंग फिल्म, 4 दिनों में 50 करोड़ रुपए पार कलेक्शन, 4 दिनों में वर्ल्डवाइड 100 करोड़ क्लब में एंट्री. मोहनलाल की फिल्म की कमाई भले ही लाखों में सिमट चुकी है, लेकिन इसने अपने बजट से ज्यादा कमाई कर ली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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