Drishyam 3 Box Office Collection Day 3: दुनियाभर में 'Drishyam 3' का बजा डंका, फिल्म ने 3 दिनों में की इतनी कमाई

Drishyam 3 Box Office Collection Day 3: मोहनलाल स्टारर सस्पेंस-थ्रिलर 'दृश्यम 3' ने थिएटर्स में गदर मचाते हुए महज 3 दिनों में वर्ल्डवाइड 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है.

'Drishyam 3' का बजा डंका

Drishyam 3 Box Office Collection Day 3: साउथ सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार मोहनलाल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर उनके नाम का सिक्का किस कदर चलता है. उनकी सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) ने रिलीज के पहले ही वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाते हुए वर्ल्डवाइड 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. 21 मई को मोहनलाल के जन्मदिन के खास मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म को क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यूज मिले थे.

पहले वीकेंड में कमाए 100 करोड़ से ज्यादा

सैकनिल्क के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 'दृश्यम 3' ने अपने पहले तीन दिनों (गुरुवार से शनिवार) में दुनिया भर से कुल 117.17 करोड़ रुपये का बंपर ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने पहले दिन 15.85 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जबकि दूसरे दिन यानी शुक्रवार को कमाई थोड़ी घटकर 11.05 करोड़ रह गई थी. लेकिन शनिवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार वापसी की और करीब 24% का शानदार उछाल दिखाते हुए भारत में 13.70 करोड़ रुपये का नेट बिजनेस किया. तीसरे दिन यह फिल्म देशभर के 5,185 शोज में दिखाई गई.

घरेलू बाजार और ओवरसीज की कमाई

तीन दिनों के सफर के बाद, फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 40.60 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 47.17 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है. इस फिल्म की सफलता में विदेशी बाजारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है. शनिवार को फिल्म ने इंटरनेशनल मार्केट से अकेले 25 करोड़ रुपये बटोर लिए, जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन महज तीन दिनों में ही 70 करोड़ रुपये के आंकड़े को छू गया है.

रीजनल भाषाओं का हाल

उम्मीद के मुताबिक, मोहनलाल के होम ग्राउंड यानी केरल में इस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा दीवानगी देखी जा रही है. तीसरे दिन अकेले केरल से फिल्म को 9.25 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन मिला. कर्नाटक से फिल्म ने शनिवार को 2.50 करोड़ रुपये जुटाए. आंध्र प्रदेश-तेलंगाना और तमिलनाडु से 1.50 करोड़ और 1.45 करोड़ रुपये का ग्रॉस बिजनेस हुआ. अगर भाषाओं की बात करें, तो मूल मलयालम वर्जन का दबदबा कायम है. शनिवार को 3,114 शोज के साथ मलयालम वर्जन ने 11.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जहां थिएटर ऑक्यूपेंसी 66.52% दर्ज की गई. खासकर नाइट और इवनिंग शोज पूरी तरह हाउसफुल रहे. वहीं तेलुगु वर्जन से 1.20 करोड़, तमिल से 60 लाख और कन्नड़ वर्जन से 25 लाख रुपये का कलेक्शन आया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.