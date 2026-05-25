Drishyam 3 Box Office Collection Day 4: दृश्यम 3 ने चौथे दिन लूटा बॉक्स ऑफिस, संडे को बनी नोट छापने की मशीन

Drishyam 3 Box Office Collection Day 4: साउथ सिनेमा के कंप्लीट एक्टर कहे जाने वाले मोहनलाल जब-जब पर्दे पर आते हैं, सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ती है. इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है. लंबे वक्त से जिस सस्पेंस और थ्रिल का फैंस को बेसब्री से इंतजार था, वह 'दृश्यम 3' के रूप में थिएटर्स में दस्तक दे चुकी है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जो दीवानगी थी, वह अब बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों में साफ तब्दील होती नजर आ रही है. जॉर्जकुट्टी के सस्पेंस से भरी इस कहानी ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस को अपने कब्जे में ले लिया है.
थ्रिलर फिल्मों के शौकीनों के लिए यह वीकेंड बेहद शानदार रहा. गुरुवार को रिलीज हुई 'दृश्यम 3' ने शुरुआती तीन दिनों में मजबूत पकड़ बनाए रखी थी, लेकिन रविवार को जो हुआ उसने मेकर्स की झोली खुशियों से भर दी. संडे की छुट्टी का फिल्म को जबरदस्त फायदा मिला.
ट्रेड एनालिस्ट सैकनिल्क की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी रविवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 13.95 करोड़ रुपये से ज्यादा का शानदार नेट कलेक्शन किया है. यह आंकड़ा फिल्म की रिलीज के बाद से किसी एक दिन में की गई सबसे बड़ी कमाई है. वीकेंड पर दर्शकों ने जिस तरह से थिएटर्स का रुख किया, उसने यह साबित कर दिया कि मोहनलाल का जादू आज भी सिर चढ़कर बोल रहा है.
शुरुआती चार दिनों के बॉक्स ऑफिस सफर पर नजर डालें, तो 'दृश्यम 3' ने अपनी मजबूत पकड़ से हर किसी को हैरान किया है. ओपनिंग वीकेंड खत्म होने तक फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 54.55 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है. एक रीजनल फिल्म के लिए पहले चार दिनों में इस तरह का बिजनेस करना वाकई तारीफ के काबिल है. कमर्शियल तौर पर इस फिल्म ने पहले ही वीकेंड में खुद को एक बड़ी ब्लॉकबस्टर की रेस में शामिल कर लिया है.
'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की सफलता के पीछे निर्देशक जीतू जोसेफ का दिमाग और मोहनलाल का बेमिसाल अभिनय है. इस तीसरे पार्ट में भी दोनों की जुगलबंदी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरी है. जीतू जोसेफ ने कहानी को इस तरह से लिखा है कि दर्शक अपनी सीट से हिले बिना स्क्रीन को देखते रह जाते हैं. फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और स्क्रीनप्ले दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.